Carbon op een auto van 2.400 kilogram is vreemd

Er is wel heel erg veel carbon op deze auto van 2.400 kilogram.

Sommige trends laten ze zich heel erg goed combineren, ook al lijken ze wat tegenstrijdig. In dit geval gaat het om carbon op een auto die meer weegt dan twee Mazda’s 626 bij elkaar. Niet dat de auto daadwerkelijk veel ruimer is dan de genoemde Japanse middenklasser, want de BMW X6 heeft een nogal vreemde opbouw.

Het begint onderop als een grote, zware X5 en eindigt met een daklijn waardoor je geen ruimte hebt voor triviale items als een hoofd, nek en schouders. Uit ervaring kan ondergetekende melden dat je achterin écht beroerd zit als volwassene. Zie deze auto als een videoclip waarin de muzikant in kwestie een Jerobaum-fles Roederer Cristal over de vloer strooit. Je gaat het niet gebruiken waarvoor het bedoeld is, het is gewoon een teken naar de buitenwereld dat jij je huishoudboekje meer dan op orde hebt.

Carbon op een auto van 2.400 kg…

In dit geval is het ook geen gewone BMW X6, maar de Manhart MHX6 700 WB. Normaliter weet Manhart behoorlijk goed te auto’s te verbeteren met enkele kleine modificaties. In dit geval gaat het een beetje mis. De basis is de BMW X6 M van de F96-generatie, dat is al niet bepaald een chique auto. De afkorting ‘WB’ staat voor Wide Body en duidt op de 24-delige bodykit van carbon.

Ja, 24 zorgvuldig gemonteerde delen carbon op een auto van 2.400 kg. In dit geval gaat het volgens Manhart om ‘Forged Carbon’. Verder gaat het vooral heel erg mis. De 22″ inch wielen (10,5J voor, 12J achter) zijn vooral veel te groot. En een simpele verlaging (H&R veren) van 30 millimeter is ook discutabel op een crossover, natuurlijk. Als je een lage grote BMW wil met vier deuren en beperkte hoofdruimte, is er toch ook een M8 Gran Coupé?

Motor

Dan de technische specificaties van MHX6 700 WB. De motor is middels een MHTronik-module gekieteld van 625 pk/750 Nm naar 730 pk en 900 Nm. Dat lijkt een enorme stijging, maar vergeet niet dat die 4.4 biturbo van BMW standaard al (veel) meer levert dan opgegeven. Prestaties worden niet vermeld.

















Voor een beter geluid halen ze bij Manhart het benzinepartikelfilter voor je eraf en monteren ze een nieuw sportuitlaatsysteem. Maar waarom doet Manhart al deze moeite dan? Simpel: van dit soort projecten gaat de schoorsteen roken. Zoals Theo Maassen in Ruwe Pit zei: “Kennelijk is er behoefte aan, en wie zijn zij om daar niet aan te voldoen?”

De Manhart MHX6 700 WB zal staan te schitteren op de IAA 2021 in München, samen met de MH14 GTR en de MH5 GTR.