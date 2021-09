“De Vries naar Alfa Romeo, teamgenoot van Bottas”

Als De Vries naar Alfa Romeo gaat, hebben we niet één, maar twee Nederlanders in de sport!

Naast een van de meest spannende Formule 1-seizoenen sinds tijden, is er ook genoeg wat ernaast gebeurd. De stoelendans tijdens het ‘Silly Season’ is ook dit jaar goed voor een paar flinke mutaties.

Het wordt dit jaar in gang gezet door Kimi Räikkönen, die na dit seizoen met pensioen gaat. De Finse wereldkampioen (2007) geeft na twee seizoenen Alfa Romeo de brui aan. Dat betekent dat er een stoeltje vrijkomt. Eigenlijk twee, want naar verluidt is men ook niet helemaal overtuigd van de kwaliteiten van Antonio Giovinazzi. Dat meldt Racingnews356.

De Vries naar Alfa

Een van die twee stoeltjes gaat bezet worden door niemand minder dan Valtteri Bottas. Het andere stoeltje moet bezet gaan worden door niemand minder dan Nederlander Nyck de Vries. De enige Nederlander ooit die een wereldkampioenschap in de autosport heeft gewonnen zit met een probleempje: zijn team gaat stoppen met de Formule E en hij kan wel een beetje langetermijnplanning gebruiken. Daarbij geldt de Vries als een talent dat in de F1 zeker thuishoort (zeker als je kijkt dat hij Schumacher, Latifi en Mazepin zoek reed in de Formule 2).

Maar daar stopt het speculeren niet! Want Russell mag eindelijk naar Mercedes. Nu is dat vrij logisch. Hamilton heeft voor lange tijd Bottas mogen aanhouden. De concurrentie heeft laten zien dat jong talent prima mee kan komen. Er is geen enkele reden om Russell nóg een jaar bij Williams te stallen. Dan komt er een plaatsje vrij bij Williams. Het schijnt de bedoeling te zijn dat Alexander Albon zijn rentree moet gaan maken. De Thaise coureur (die onlangs nog een race won in het DTM op de Nürburgring) is nog niet afgeschreven door Helmut Marko.

Rijdersbezetting 2022:

De rijdersbezetting voor het F1-seizoen 2022 zou er dan als volgt uit kunnen zien:

Mercedes: Hamilton – Russell

Red Bull: Verstappen – Pérez

McLaren: Norris – Ricciardo

Aston Martin: Stroll – Vettel

Ferrari: Leclerc – Sainz

Alpine: Ocon – Alonso

AlphaTauri: Gasly – Tsunoda

Alfa Romeo: Bottas – De Vries

Williams: Latifi – Albon

Haas: Schumacher – Mazepin

Dan als laatste de vraag: moeten we dit serieus nemen? Tja, er zijn vreemdere dingen gebeurd in deze sport. Het is alleen opmerkelijk dat bij Alfa Romeo (een satelliet-team van Ferrari) twee Mercedes-coureurs terecht komen. Een uitgebluste 32-jarige geweldige vent en een ‘aanstormend talent’ van 26 jaar (3 jaar ouder dan Max Verstappen). Ook zijn er voornamelijk linkjes op basis van vriendschappen en samenwerkingen. Nog niet echt op basis van belangen. Die kunnen zich uiteraard op een later tijdstip nog ontvouwen. Tot die tijd zullen wij u op de hoogte houden!