Makers van beste G-Klasse komen nu met allerfoutste G-Klasse

Vorig jaar nog bouwde een tuner een hele gave Mercedes G-Klasse, maar hun nieuwste editie is weer kitscher dan kitsch.

Bestaat er zoiets als een niet-foute G-Klasse? Het ding heeft zelfs af fabriek al een hoog handtasjes-gehalte tegenwoordig. En als je ziet wat tuners doen om de markt te bedienen, wordt dat alleen nog maar erger. We zijn echt ver weggedreven van de klassieke, functionele versie van de G-Klasse.

Carlex G-Klasse

Tussen de Mansory’s en Brabussen die een G-Klasse uitvoeren met allerlei koolstofvezel prullaria en enorme velgen, was daar de visie van Carlex vorig jaar. Een editie die eigenlijk slaat als een tang op een varken, maar wel erg leuk is bedacht en uitgevoerd. Het is het antwoord op de vraag: hoe zou een G-Klasse eruit zien als deze elementen van een Pagoda-SL of Mercedes W108 zou bevatten? Een vraag die niemand stelde, maar wel voor een leuk resultaat zorgt.

Is Carlex dan de uitzondering op de regel van foute G-Klasses? Helaas, dat durven we dankzij de nieuwste editie niet te beweren. De uitvoering is, simpel gezegd, fouter dan fout. Kijk zelf maar.

Bijpassend schietgerei

Om mee te beginnen: Carlex werkte voor deze G-Klasse samen met de Zweedse firma VO Vapen. Dat heeft niks te maken met lurken aan een naar aardbei smakende USB-stick, maar qua gevaar voor je leven zit je in de buurt: VO Vapen (vapen is Zweeds voor wapen) is een grootmeester in het fabriceren van geweren. Het idee is dan ook dat VO Vapen speciaal voor deze G-Klasse een set van vier gegraveerde jachtgeweren heeft gebouwd.

En dus is het idee van speciaal afgewerkt hout en gegraveerd metaalwerk overgenomen op de G. Een bijzonder houtachtig motief in de lak verwerkt, met juist een soort metaalafwerking als two-tone. En een heel bijzonder motief op het dak. Oh ja, en die velgen. Geen Mercedes Pagoda-achtige velgen, maar een soort oude Amerikaanse velgen met white walls. En tel even mee: zes uitlaateindstukken aan de rechterkant. Foto’s van de linkerkant ontbreken, maar als het symmetrisch is: 12 eindstukken.

In het interieur kan je natuurlijk moeilijk zitten op een houten plank, dus moest Carlex dat voor deze G-Klasse anders aanpakken. Met oud uitziend bruin leer op vrijwel alles, bijvoorbeeld. Nee, sorry Carlex: die Vintage-editie was mooier. Al heeft ondergetekende ook (te) weinig met geweren om het wellicht echt te kunnen waarderen.