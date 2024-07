G-Klasse met vintage-look is übercool

Eindelijk eens wat anders dan zwarte velgen en zwarte accenten!

Getunede G-Klasses hebben we al tot in den treure voorbij zien komen. Het recept is bijna altijd hetzelfde: een widebody, velgen die minstens 23 inch meten en zoveel mogelijk zwarte accenten. Daarom is het zeer verfrissend om een tuner te zien die een keer een hele andere richting kiest.

De G-Klasse heeft in feite een retrodesign, dus bij Carlex hadden ze een briljante ingeving: wat nou als we de G-Klasse een klassieke look geven? Dat hebben ze dus gedaan, met als resultaat de Carlex G-Vintage.

Carlex heeft géén inspiratie opgedaan bij oude G-Klasses, maar zijn in plaats daarvan nog wat verder terug in de tijd gegaan. De G-Vintage is geïnspireerd op modellen uit de jaren -60 en ’70. Dat zien we vooral terug in de klassieke velgen met bijpassende white walls, die verrassend goed staan onder een nieuwe G-Klasse. De velgen zijn wel een paar maatjes groter dan destijds: 20 inch.

Het vintage thema wordt verder afgemaakt door de two-tone kleurstelling en de vele chromen accenten. Dat is minstens zo fout als zwarte accenten, maar dan wel op een andere manier. De G-Vintage staat overigens ook hoger op zijn pootjes dan een normale G63.

Het wordt pas echt fout in het interieur. Zoals we gewend zijn van Carlex hebben ze zich hier volledig uitgeleefd. Het interieur is volledig opnieuw bekleed met ‘verweerd’ leer en alcantara. Dit vloekt een beetje met de carbon onderdelen, maar saai is het in ieder geval niet. Als klap op de vuurpijl is de kofferbak afgewerkt met hout.

Om toch niet achter te blijven bij alle andere gemodificeerde G-Klasses heeft Carlex ook nog wat motorische tuning toegepast. Deze G-Klasse levert 805 pk en 1.020 Nm aan koppel. Daar is dus niks vintage aan.