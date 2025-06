Oei: BMW M3 wordt net als M5 een zwaargewicht

Een indicatie voor het gewicht van de BMW M3 BEV is gelekt en het getal is niet mals.

Moeten we het weer hebben over het gewicht van de BMW M5? Ja, we moeten het weer even hebben over het gewicht van de BMW M5. De net geen 2.450 kg wegende sedan van BMW voegt een flink aantal kilo’s toe aan de al niet zo slanke voorganger. Maar goed, dat is de nieuwe realiteit, risico van e-motoren, bla bla. Feit is wel dat het gewoon erg veel gewicht is voor een middelgrote sedan.

BMW M3 BEV gewicht

Nu is ook het gewicht van de BEV-versie van de BMW M3 uitgelekt. Tenminste, het voorlopige cijfer. De maker van de spyshots van Carscoops wist de badge vast te leggen in de deuropening van de elektrische M3-mule, waar de wagengewichten op staan. Prototype of niet, die moet er gewoon staan en Duitsers kennende klopt die informatie ook gewoon.

En het gewicht is… 2.675 kg. Dat hoeft overigens niet het leeggewicht te zijn, maar zou juist een maximaal toelaatbaar gewicht kunnen zijn. En om het vergelijk parallel te maken met de BMW M5, daar is het maximum toelaatbare gewicht 2.950 kg (op een leeggewicht van 2.435 kg). Echter, dat is inclusief een volle tank benzine, waar de M3 BEV weer minder last van heeft. Alsnog is de verwachting dat het gewicht op zijn minst 2,2 ton is, misschien 2,3. Waarmee ook de elektrische BMW M3 bepaald geen lichte auto wordt. Uiteraard gaat BMW dit gewicht compenseren met enorme pk-aantallen, wat volgens het merk hopelijk voor hun klassieke Freude am Fahren zorgt.

Een EV die zwaar wordt, het lijkt een gevalletje ‘schijt een beer in het bos’ te zijn. Toch hoop je stiekem dat BMW iets kan doen tegen deze autobesitas. Als iemand historisch gezien zou moeten begrijpen dat minder gewicht voor meer rijplezier zorgt, zijn het de Beieren wel. Enfin, nog even afwachten.