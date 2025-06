Dit is er nog over van de snelste auto ter wereld

Au, die doet pijn: een auto die helemaal niet heel lang geleden de snelste ter wereld was, is gereduceerd tot dit hoopje schroot.

Toen de McLaren F1 in de jaren ’90 bewees dat 386 km/u in een straatauto gewoon mogelijk is, lag er een belangrijk record op de loer. De eerste straatauto die 400 km/u kon aantikken. Een bedrijf dat alles op alles zette om dat record binnen te hengelen was VAG. Zij hadden de rechten van Bugatti opgekocht om onder dat merk met de beste combinatie ooit te komen van luxe en snelheid. Het project om tot de Veyron te komen is het prestigeproject der prestigeprojecten. Kosten noch moeite zijn bespaard om de 8.0 liter W16 met 1.001 pk te ontwerpen, maar ook om ervoor te zorgen dat het niet voelt alsof je in een zeepkist rijdt op 400 km/u. Niet alleen dat laatste lukte, ook het officieel registreren van een Guinness Book of World Records-notering voor het halen van 408 km/u.

SSC

En de klap in het gezicht van Bugatti kwam in 2007. Want de Veyron heeft maar twee jaar de snelste auto ter wereld kunnen zijn. In 2007 was namelijk het Amerikaanse Shelby Super Cars (SSC) ineens klaar met hun ‘snelste auto ter wereld’, die wederom met een officiële notering (dus het gemiddelde van twee runs in beide richtingen) de snelste auto ter wereld hadden. En wel dankzij de SSC Ultimate Aero. En die had toch wel een wat hoger ‘schuurtjesbouwer’-gehalte, maar dat maakt de klap in het gezicht misschien nog wel pijnlijker. De 1.300 pk sterke SSC reed 410 km/u de ene kant op en 414 de andere kant op, waardoor de snelste auto ter wereld nu 412 km/u kon. Uiteraard sloeg Bugatti terug met de Veyron SS in 2010, die ruim 434 km/u noteerde. Maar het idee dat je alle paarse broeken van VW nogmaals miljoenen over de balk laat smijten, dat moet leuk voelen als klein bedrijf.

Snelste auto ter wereld is niet meer

Uiteraard evolueren de records mee met de tijd, want inmiddels kunnen auto’s bijna de 500 km/u aantikken. Niet in de laatste plaats omdat SSC zelf, niet geheel onomstreden, meevecht aan de top met de Tuatara. Maar die Ultimate Aero is en blijft een recordhouder, verbroken of niet. De auto die dat deed, een donkergrijze met zwarte streep, verwacht je dus ergens in een museum, of in de heritage-vloot van SSC zelf, voor zover ze die hebben.

De realiteit is dat de auto zijn Waterloo heeft gevonden, en op een vrij spectaculaire manier. De SSC Ultimate Aero is namelijk neergezet tussen andere autowrakken tijdens een monstertruckshow op de Tri-City Raceway in Washington. Waar op een gegeven moment een grote vuurspuwende metalen draak de auto oppakte, in brand stak en ‘opvrat’.

En ja, zoals je ziet op deze foto’s die gedeeld zijn door Freddy ‘Tavarish’ Hernandez: er is weinig meer van over. Maar wat is hier nou in hemelsnaam gebeurd? Waarom is dit stuk autogeschiedenis letterlijk en figuurlijk voor de leeuwen gegooid? Niet vanwege SSC zelf, die hebben gereageerd met de uitspraak dat ze het zonde vinden en niks te maken hebben met deze stunt.

Aangeboden

Het is een verhaal met vele ‘van horen zeggens’, maar het zou gaan om iemand die de SSC Ultimate Aero-recordauto in privébezit had. Je zou zeggen, da’s iemand die fan is van het merk. Maar de stunt komt juist dankzij onvrede jegens SSC. De eigenaar zou ‘zo boos zijn op SSC’ dat hij de recordauto ter beschikking stelde aan het circuit voor het monstertruckevenement. Onder de voorwaarde dat hij ‘volledig vernield zou worden’. Tegen The Drive reageert SSC voorspelbaar: “de auto was een niet-functionerend museumstuk, maar om hem dan zo tot zijn einde te brengen is jammerlijk. Gelukkig hebben we de fysieke auto niet nodig om herinnerd te worden aan wat dit exemplaar gebracht heeft voor SSC.”

Volkswagen heeft alle museumwaardige Veyron-modellen mooi bewaard, zowel in hun eigen als privécollecties. En andere voormalig snelste auto’s ter wereld zijn voor een betrekkelijke habbekrats op de markt beland. Maar de échte record-SSC, die is ten einde gekomen.