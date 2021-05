Oude baas van Nissan Carlos Ghosn vangt bot - Autoblog.nl

Carlos Ghosn moet keihard van de rechter betalen.

Het was een spannende dag voor de gevluchte oud-topman van Nissan-Mitsubishi Carlos Ghosn. Vandaag deed de rechter in Amsterdam namelijk uitspraak in een zaak die hij zelf had aangespannen tegen zijn oud-werkgever. Carlos wilde 10 miljoen euro van het bedrijf, als vergoeding voor zijn ontslag, reputatieschade en achterstallig salaris.

Deksel op de neus

Maar zoals de kop boven deze alinea al doet vermoeden, ging de rechter hier niet in mee. Sterker, Carlos moet zelf 5 miljoen euro aan onterecht gekregen salaris terugbetalen aan Nissan. De reden? Hij had helemaal geen arbeidsovereenkomst met Nissan-Misubishi en had dus geen recht op dat geld, oordeelde de rechter.

Volgens Ghosn werkte hij wel voor Nissan-Mitshubishi (dat in Amsterdam gevestigd is) en was hij geregeld in die stad te vinden als er iets besproken moest worden. De rechter vond juist dat uit alle dossiers niets blijkt van een arbeidsovereenkomst en dat hij ook niet bevoegd is geweest om met zichzelf een arbeidsovereenkomst te sluiten. Wat hij dus wél heeft gedaan.

Overigens wilde Carlos Ghosn de rechtszaak juist in Amsterdam houden, omdat hij vond dat hij hier een eerlijke kans kreeg. De rechterlijke macht in Japan -waar Nissan zijn oorsprong heeft- zou bevooroordeeld zijn. We zijn benieuwd of hij er nu nog net zo over denkt.

En hoe nu verder met Carlos?

Dat is een moeilijke vraag. Hij zit nog steeds in Libanon, waar hij naartoe vluchtte na zijn ontsnapping uit zijn Japanse huisarrest. Ghosn is van origine een Libanees en Libanon heeft geen uitleveringsverdrag met Japan.

In elk geval kan hij niet meer lekker op vakantie naar het land van de Rijzende Zon. De Japanners willen namelijk nog altijd een ruime 80 miljoen euro van hem terug, dat Nissan zou zijn kwijtgeraakt door het mismanagement van Carlos. Ook een ontsnapping aan hun sterke arm der wet zal hem niet in dank zijn afgenomen.

Goed. Wordt ongetwijfeld vervolgd.