Carlos Sainz beroofd van peperduur horloge

Na Charles Leclerc is nu ook Carlos Sainz het slachtoffer van een horlogeberoving.

Zonder sponsoren geen Formule 1. En sponsoren brengen ook weer verplichtingen met zich mee. Dat pakt niet altijd even leuk uit. In het geval van Scuderia Ferrari is het horlogemerk Richard Mille. Dat betekent dat de coureurs van de renstal onvrijwillig de dure klokjes van het merk moeten dragen.

Carlos Sainz beroofd

Nu hebben de coureurs, ook in hun vrije tijd, wel vaker een pittig geprijsde horloge om de pols. Echter, helaas maakt je dat tot een target in de huidige maatschappij. In een stad als Londen laten vermogenden hun dure klokjes al thuis tijdens een avondje stappen uit angst voor een beroving.

Dit keer is Carlos Sainz het slachtoffer. Een gewaarschuwd mens telt voor twee zou je zeggen. Eerder was zijn collega Charles Leclerc de sjaak. In april 2022 werd Leclerc beroofd van zijn Richard Mille in Italië. Dit keer speelde de overval tevens in Italië af. Na afloop van de Grand Prix was Sainz het slachtoffer van een beroving in Milaan.

Carlos Sainz verliet hotel Armani om ongeveer 20:30 toen hij werd aangesproken door twee personen van Zuid-Amerikaanse afkomst. Het bleek geen leuk gesprek. Ze hadden het op zijn horloge gemunt en één van hen grist de Richard Mille van zijn pols. Het horloge heeft een waarde van meer dan 300.000 euro.

Gesponsorde horloge of niet, Sainz liet het er niet bij zitten gisteravond. Volgens Adnkronos zette hij de achtervolging in, samen met een aantal andere getuigen die zich ook op straat bevonden. Met succes. In de populaire winkelstraat Via Montenapoleone werden de dieven in de kraag gevat.

Eind goed, al goed maar ik kan me zo voorstellen dat de schrik er goed in zit bij Carlos Sainz. Ferrari en Richard Mille zullen ook eens goed na moeten gaan denken hoe ze het sponsorschap verder willen aanpakken. Het is duidelijk dat zowel Carlos Sainz als Charles Leclerc het doelwit zijn van criminelen. Dat is toch niet lekker rondlopen met het verplichte klokje om de pols.