Ferrari in aanval tegen FIA voor straf Sainz

Ferrari laat het er niet bij zitten en vecht de straf van Carlos Sainz aan.

Er gebeurde ontzettend veel in de Grand Prix van Australië. Op z’n zachtst gezegd was het (weer) een dramatische race voor Ferrari. Charles Leclerc viel uit en Carlos Sainz incasseerde een tijdstraf. De coureur kreeg deze straf opgelegd omdat hij bij de tweede herstart van de race Fernando Alonso aantikte met zijn eigen auto.

Door die tijdstraf ging Sainz behoorlijk wat plekken achteruit. Zijn P4 werd omgezet in een P12. En dat betekent een puntloze race voor Ferrari. De Italiaanse renstal laat het er niet bij zitten en kiest voor de aanval. Scuderia Ferrari gaat de tijdstraf aanvechten en wil dat de FIA nog eens naar de zaak gaat kijken.

Nee heb je, ja kun je krijgen. En dat laatste is ontzettend belangrijk voor Ferrari. De achterstand met Red Bull Racing en het F1-team van Mercedes moet zo klein mogelijk blijven willen ze aansprak maken op het wereldkampioenschap. Een puntloze GP van Australië helpt daar niet bij.

De FIA geeft niet automatisch gehoor aan het verzoek van Ferrari. Er gaat eerst gekeken worden of het inderdaad de moeite is om hier een zaak van te maken, of dat de FIA bij de gegeven tijdstraf blijft. Pas als blijkt dat de tijdstraf mogelijk toch niet eerlijk was, pas dan zal de zaak geopend worden voor een nieuw onderzoek.