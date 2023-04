Carlos Sainz en Ferrari vangen bot bij de FIA na protest

Vette pech voor Carlos Sainz en Ferrari. De straf die de Spanjaard afgelopen race kreeg blijft gewoon staan…

Da’s even een koude kermis voor Ferrari en Carlos Sainz. De tijdstraf van 5 seconden die de Spanjaard kreeg toen hij tijdens de race in Australië tegen Fernando Alonso aanreed, blijft gewoon staan. Dat heeft de FIA besloten.

Daardoor blijft Carlos Sainz uiteindelijk als twaalfde in de boeken staan, terwijl hij anders op plaats 4 gefinisht zou zijn. De FIA oordeelde dat er geen nieuw bewijs was en dat de straf dus niet hoefde te worden teruggedraaid..

Ferrari en Carlos Sainz zijn teleurgesteld

Dat betekent dus dat de Italiaanse renstal dure punten misloopt. Punten die ze in dit -tot nu toe- rampzalige seizoen goed hadden kunnen gebruiken. Ferrari is vanzelfsprekend teleurgesteld en zegt er vrij vertaald het volgende over.

We accepteren de beslissing van de FIA om de straf van Carlos Sainz in de GP van Australië te laten staan. Natuurlijk zijn we teleurgesteld en zijn wij wél van mening dat we voldoende nieuw bewijs hebben aangeleverd om de straf te herzien. Aldus Ferrari, dat toch érgens puntjes vandaan moet slepen…

Verder wil Ferrari graag nog een keertje in gesprek met de FIA, maar ook met de FOM en de andere teams. Ze willen namelijk dat de regels in de toekomst op een dusdanige manier worden nageleefd dat ze voor een ieder gelijk zijn en de teams dus beter weten waar ze aan toe zijn.

Begrijpelijk, als je je verplaatst in de denkwijze van het team van Ferrari en in die van Carlos Sainz. Alleen jammer dat de uitslag gewoon blijft staan en Carlos dus geen punten heeft gescoord in Australië.

Volgende keer beter!!