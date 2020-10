Carlos Sainz gooit schaduw op Helmut Marko - Autoblog.nl

Carlos Sainz maakt volgend jaar een droomtransfer naar Ferrari. In eigen land werd hij dit weekend geëerd, waarbij hij het niet kon laten een beetje schaduw te gooien op Red Bull’s Helmut Marko.

Carlos Sainz is pas 26 jaar oud, maar heeft al een tumultueuze carrière achter zich in de F1. De Spanjaard debuteerde zoals wij allen weten naast Max Verstappen bij Toro Rosso in 2015. Carlos, zoals alle super snelle coureurs geboren in september, was op dat moment iets meer dan drie jaar ouder dan Max Emilian. Het was een lastige situatie voor de zoon van rally kampioen Carlos Sainz senior.

Feitelijk was de druk voor hem hoger dan voor Verstappen. Die laatste was immers pas 17 en had net een jaar ervaring in single seaters. Sainz was al even bezig en had niet altijd geweldig gepresteerd. Net als Heidfeld destijds naast Raikkonen en later Massa bij Sauber, kon Sainz eigenlijk alleen maar verliezen. Als hij Max versloeg was dat ‘normaal’. Als hij verloor was het niet goed genoeg.

Wat hierbij meespeelde was dat Carlos niet de meest indrukwekkende carrière had in de opstapklasses. Hij won weliswaar de Formule Renault 2.0 Eurocup in 2011, maar daarna kwamen de echt geweldige resultaten er twee jaar niet uit. Vooral in de GP3 ging het in 2013 niet goed genoeg om richting F1 te gaan. Carlos wist dat het in 2014 moest gebeuren in de Formule Renault 3.5 series. Gelukkig voor Carlos junior werd hij kampioen en kreeg hij alsnog de kans bij Toro Rosso. Maar de twijfels van de opperbazen was ‘m intussen niet in de koude kleren gaan zitten.

Uiteindelijk bleek er geen toekomst te liggen bij Red Bull voor Sainz. Carlos versloeg Verstappen in het kwalificatieduel met de kleinst mogelijke marge. In de races pakte Max Emilian echter veel meer punten. In Singapore was er de ‘NO!’ van Verstappen toen het team hem vroeg om aan de kant te gaan voor de Ondanks dat Carlos een paar keer uitviel in een mooie positie, kreeg Max een jaar (en vier races) later de nod om naar Red Bull Racing te gaan.

Sainz wist dat hij tweede keus zou blijven en zocht de uitweg naar Renault toen Jolyon Palmer daar moest vertrekken. Aanvankelijk bleef hij officieel lid van de Red Bull familie. Maar toen Ricciardo zijn vertrek bekendmaakte en Gasly als zijn vervanger werd aangewezen was duidelijk dat de band verbroken was. Sainz tekende voor McLaren. Na een succesvol seizoen van 2019 (met een eerste podium), mag hij vanaf volgend jaar de gewilde rode overall aantrekken.

In Spanje werd Sainz vanwege zijn prestaties dit weekend beloond met de Prinses van Asturias prijs. Daar hoort uiteraard ook een interviewtje bij. Sainz blikt bij Marca terug op zijn carrière tot nu toe en zijn relatie met zijn vader en die met Helmut Marko. Daarbij geeft hij Der Helmut nog even een sneertje mee:

Red Bull stelde hele hoge eisen en de consequenties van falen waren niet mals. Het was winnen of eruitgegooid worden. Mijn vader was niet zo, hij was altijd begripvol en begeleidde mij perfect. Dat is anders als je het vergelijkt met Marko. Carlos Sainz, vindt Helmut Marko een härter Hund

Het beeld bevestigt het plaatje van Marko als een bikkelharde leermeester die zijn pupillen soms bijna op koddige wijze de grond inboort. Bijvoorbeeld door ze om 07:00 uur te bellen om te zeggen dat ze er niks van kunnen en dan de telefoon op te hangen. Het houdt het midden tussen humor en pesterijtjes. Inmiddels krijgt Marko zelf echter de nodige kritiek op zijn bord, omdat er al in tijden geen echt Red Bull talentje meer is doorgebroken. Wat denk jij, is de aanpak van Helmut gewoon slecht, of moeten de jonge coureurs kappen om van die special snowflakes te zijn? Laat het weten, in de comments.