Zo reageert Verstappens racevader zijn Corona-frustratie af

Verstappens racevader Helmut Marko gaat vol Texas Chainsaw Massacre.

We zitten nog maar een week of anderhalf in een soort softe quarantaine en de verveling begint al toe te slaan. Iedereen hoopt nu nog dat het coronavirus zijn beste tijd over een paar weekjes wel gehad heeft. Stiekem valt dit echter nog helemaal niet te zeggen. Inmiddels heeft ondergetekende in ieder geval al van de universiteit vernomen dat er tot september geen fysieke lessen gegeven zullen worden. Misschien leven we dus nog best een tijdje tussen deze hoop, vrees en irritatie.

In dergelijke tijden is het belangrijk om iets om handen te hebben, zoals vermaak op internet. Maar ja, ook dan mis je een beetje de viscerale ervaringen die je alleen in het échte leven op kan doen. Geen wonder dat half Nederland dezer dagen in het bos te vinden is, op zoek naar een activiteit die je ‘in afzondering’ kan doen. Eventjes de benen strekken en fris virus RNA opsnuiven, je kent het wel. Max Verstappens racevader Helmut Marko wordt nu ook al gestoord van het hele gebeuren.

Het was toch al duidelijk dat Marko sowieso al niet zoveel had met alle ophef rondom het coronavirus. Wat hem betreft had de Grand Prix in Australië gewoon door moeten gaan. Der Helmut kreeg echter zijn zin niet. Net als wij moet hij minimaal tot de Grand Prix in Azerbeidzjan wachten op de eerste race van het jaar. Marko geeft bij Sport24 aan er wel vertrouwen in te hebben dat die doorgang zal vinden. Azerbeidzjan is immers een dictatuur:

De Grand Prix van Azerbeidzjan is pas 7 juni. Dat is nog ver weg. Er is ook weinig publiek en het is een dictatuur. Dat is in dit soort gevallen heel behulpzaam. Helmut Marko, racevader van Max Verstappen.

In de tussentijd windt Helmut zich op over de gang van zaken in zijn land. Er komt niemand meer naar zijn hotel, maar je mag wel met zijn allen naar de supermarkt. Tegelijkertijd jagen de autoriteiten groepjes mensen die buiten de winkel staan uit elkaar. Het is allemaal maar overtrokken gedoe volgens de Red Bull honcho. Als het aan hem ligt gaat Red Bull keihard door met het ontwikkelen van de auto en de promotie van de Oostenrijkse Grand Prix in juli. In de tussentijd heeft hij een goede manier gevonden om zijn frustratie af te reageren:

Naast mijn werk reageer ik mijn frustratie in het bos af met kettingzagen en dergelijke. Helmut Marko, racevader van Max Verstappen.

Waarvan akte…Heng heng heng heng!!1! Pak jij er ook een kettingzaag bij, of kijk je liever naar de Texas Chainsaw Massacre 3D met Alexandra Daddario? Laat het weten, in de comments!