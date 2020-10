De grille is niet het grootste probleem van de BMW 4-Serie - Autoblog.nl

Oké echt fraai is die grille niet natuurlijk, maar de 4-Serie heeft nog een groter probleem.

Als de nieuwe BMW 4-Serie een nieuwe sneaker zou zijn, dan zou BMW geweldige marketing hebben toegepast voor hun product. Je kan immers veel zeggen van de nieuwe 4-Serie, maar gebrek aan publiciteit dat heeft ‘ie in ieder geval niet. Iedereen die ook maar iets met auto’s heeft, moet natuurlijk iets vinden van ‘de grille’.

Nieuwe 4-Serie met M Sport pakket

Er bestaat niet zoiets als slechte publiciteit zeggen ze dan. Maar ja, voor de bovengenoemde sneaker geldt zoiets misschien omdat iedereen ‘m dan wil hebben vanwege de novelty factor. Maar is het ook van toepasssing op een auto die nog een modelcyclus van zeven à acht jaar te gaan heeft?

De E46 Coupé van weleer weent droeve tranen

En toch, alle kerfuffle over de grille ten spijt, heeft de 4-Serie in mijn ogen een nóg groter probleem dan de opvallende neuspartij. Waar andere merken een moord doen om merkspecifieke styling cues te creëren die in een opslag te herkennen zijn, doet BMW exact het tegenovergestelde. Onder de bezielende leiding van Adrian van Hooydonk, gooit BMW juist al haar iconische styling cues overboord. Alsof er een soort obsessie is om af te rekenen met het designverleden.

Het roemruchte verleden

Zo moeten dus ook de Hofmeister Kink en de kaarsrechte raamlijn die 3- en 4-Series sinds jaar en dag kenmerken hun biezen pakken. De sequentie van gebeurtenissen ziet er waarschijnlijk als volgt uit. De eerste stap is dat Mercedes besloot eindelijk de C-Klasse coupé serieus te nemen. Ze wilden natuurlijk een 4-Serie maken met Mercedes-badge, maar ja, een ripoff van die super strakke raamlijn, dat zou iets te opzichtig zijn. Dus werd het een slap aftreksel met een omhoog afbuigende nadeel. Het is het lelijkste element van de C205.

C205 kon geen strakke raamlijn hebben

Bij BMW moeten ze hierna gedacht hebben ‘dat willen wij ook’. En dus hebben ze decennia fraaie historie weggemieterd om met een ripoff te komen van deze C-Klasse raamlijn.

Het geruchtmakende heden

Doch de raamlijn op zich is niet per se het ergste. De echte gruwel is een gevolg van deze raamlijn, in combinatie met voetgangersveiligheid regeltjes. Door die laatste, beginnen de lijnen van moderne auto’s aan de voorkant ‘hoger’ dan voorheen. Er moet immers ruimte tussen de motor en de motorkap zitten. Die lijn loopt naar achteren toe door, waardoor je meer blik hebt tussen wiel en raamlijn. Joekelige wielen helpen om dit optisch te maskeren, maar alleen tot op zekere -pun intended- hoogte.

Wat er bij de 4-Serie gebeurt door de raamlijn, is dat deze gruwelijke ontwikkeling optisch nog eens versterkt wordt. De raamlijn vlucht als het ware nog eens extra weg bij het achterwiel. Hierdoor zit er ontzettend veel optische massa tussen het raam en de bovenkant van het wiel. Kijk en huiver, maar herinner daarbij: what has been seen, can’t be unseen.

lovehandles galore

Er zit een enorme lap staal tussen het achterwiel en de raamlijn. Vergelijk dat maar eens met de sierlijke, elegante E46 coupé. Hierbij is de afstand tussen raamlijn en wiel duidelijk kleiner dan die tussen wiel en asfalt.

Kijk, zo moet het

Het is nota bene BMW’s Beierse broertje Audi dat met de C8 RS6 toegeeft hoe belangrijk dit is voor de algemene indruk van de koets. Audi heeft speciaal voor de RS6 namelijk de afstand tussen de bovenkant van de wielkast en de raamlijn verkleint ten opzichte van de gewone C8 Avants. Een heel subtiel verschil dat natuurlijk de nodige knaken kost in het productieproces. Deslaniettemin hebben de designers het er bij de boksbeugel door gekregen bij de bonentellers.

Audi weet zelluf

Enfin, wat mij betreft is de joekelheup dus nog erger dan de megagrille. Maar beide zijn in alle opzichten een horrorshow. Een beetje zoals Megashark versus Giant Octopus. Ach, laten we er gewoon een poll van maken in de comments. Wat vind jij het lelijkst aan de nieuwe 4-Serie?