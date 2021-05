Helmut Marko: Als Mercedes vervelend wordt, dan wij ook - Autoblog.nl

Ruzie tussen Helmut Marko en Mercedes over flexibele vleugels in 3,2,1…

Het lijkt wel een kleuterklas, het gezeur tussen Mercedes en Red Bull over de al dan niet flexibele vleugels. Zei de baas van Mercedes Toto Wolff zondag al dat zijn team ‘vervelend‘ gaat doen als hij in Bakoe weer een flexibele achtervleugel ziet bij Red Bull, nu slaat Helmut terug.

Hij vindt namelijk dat Mercedes een flexibele vóórvleugel heeft. Sterker, hij vindt dat Mercedes de grootste wiebelaars van allemaal zijn. En als Wolff het in zijn hoofd haalt om te gaan klagen, doet Marko het lekker terug. Want oog om oog, tand om tand, is zijn credo.

Of is dat in het geval van Helmut een beetje een lullig spreekwoord? Zo ja, sorry. Heb het niet zo bedoeld.

DAS Systeem

Maar goed, terug naar waar het om gaat. Helmut haalt bovendien het DAS-systeem aan, waarmee Mercedes vorig jaar reed. Je weet nog wel, Dual Axle Steering. Daarmee konden Valtteri Bottas en Lewis Hamilton de stand van hun wielen veranderen door aan hun stuur te trekken. Dat voldeed ook aan de reglementen, maar werd na dat seizoen verboden. Volgens Marko zoeken de engineers altijd de randjes op en verschilt zijn achtervleugel daarin niet in het DAS-systeem. En bovendien -we herhalen het maar weer eens- zijn de vleugels door de tests gekomen. Aldus Marko dan hè?

15 juni

Het probleem zit hem dus volgens Mercedes in de bewegelijke vleugels die tijdens de komende race in Bakoe best wel eens een flink voordeel kunnen opleveren. Die baan wordt gekenmerkt door lange rechte stukke en minder ‘drag’ is meer topsnelheid. En dat is in het voordeel van Helmut Marko en zijn Red Bulls.

En aangezien de FIA heeft gezegd dat er pas op 15 juni op een nieuwe, strengere manier wordt getest, hebben de flexi-teams er dus voordeel aan.

Het gedoe zal de komende weken dus wel niet zomaar stoppen.

Psychologische oorlogsvoering

Aan de andere kant heeft het ook wel weer wat, dat gezeur van beide kanten. Normaal gesproken was het alléén Red Bull dat zeurde over een voordeel van Mercedes. Hoe leuk is het dan dat Toto Wolff zich na 8 jaar ook eens van die technieken moet bedienen.

Het lijkt er zowaar op dat de twee teams dus echt dicht bij elkaar liggen, anders had Mercedes het wel weggewuifd.

Laten we dus voor het verloop van het seizoen hopen dat er nog lekker veel en vaak wordt geklaagd door beide teams. En daar hoort ook ruzie tussen Helmut Marko en Mercedes over flexibele vleugels bij.

Dat ook hierin de beste moge winnen!