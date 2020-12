Carlos Sainz mag na dit weekend niet voor Ferrari rijden - Autoblog.nl

Na dit raceweekend mag Carlos Sainz niet alvast plaats nemen in de Ferrari. Ondanks die andere Spanjaard die op de motorkap van een F12 zit.

Het Formule 1-seizoen van dit jaar is een heel erg vreemd seizoen. Niet alleen vanwege de gewijzigde racekalender die bovengemiddeld veel interessante raceweekenden heeft opgeleverd. Nee, ook qua rijderswissels was het weekend buitengewoon opmerkelijk.

Transfers

Met name de transfers van Carlos Sainz Jr. en Daniel Ricciardo. Voor wie het gemist heeft. Sebastian Vettel gaat naar Aston Martin. Zijn stoeltje bij Ferrari wordt ingenomen door Carlos Sainz Jr. en Daniel Ricciardo gaat van Renault naar McLaren. Waarom opmerkelijk? Bij zowel Ricciardo als Sainz is het met name de vraag of ze er wel op vooruit gaan.

Kilometers maken

Wat dat betreft is het voor de teams prettig dat de nieuwe coureurs zo snel mogelijk kilometers kunnen maken. Ferrari voegde de daad bij het woord en had Carlos Sainz Jr aangemeld voor het Young Drivers’ Programme. Deze vindt plaats op de dinsdag na de GP van Abu Dhabi op dezelfde baan, Yas Marina.

Zoals de naam zegt, het Young Drivers Programme is bedoeld voor jonge coureurs. Volgens de FIA is het voor rijders die dit seizoen niet meer dan twee races hebben gereden. Tenzij de FIA een aanvraag op een andere wijze heeft goedgekeurd.

Sainz mag niet voor Ferrari rijden

En in dat laatste stukje van de voorgaande zin zit het ‘m in de kneep. Want Carlos Sainz krijgt nu nee op zijn rekest. Echter, een andere Spanjaard mag wél meedoen met het Young Drivers’ Programme: Fernando Alonso. Jazeker, de tweevoudig wereldkampioen doet wel mee aan de tests voor jonge coureurs op dinsdag na de race.

Sainz mag niet voor Ferrari rijden, Alonso wel voor Renault?

Fernando Alonso mag wél meedoen met deze tests, net als bijvoorbeeld Sebastian Buemi van Red Bull. De Zwitser heeft ook meerdere races gereden in zijn carrière. Een groot verschil is natuurlijk dat Buemi testcoureur is die hoogstwaarschijnlijk niet terug zal keren aan de start van een race.

Dit terwijl Fernando volgend jaar zijn comeback maakt bij het team van Alpine (nu nog Renault). Reden genoeg voor Mattia Binotto om Carlos Sainz aan te melden. Zo kan de jonge Spanjaard alvast de eerste kilometers maken in de auto die niet enorm anders zal zijn dan 2021.

Opties

De FIA blijft voet bij stuk houden. Coureurs die in 2020 meer dan 2 races hebben gereden, niet mee mogen doen aan het Young Drivers’ Programme. Voor Ferrari zijn er weinig opties. Ze kunnen Sainz laten proefdraaien in auto uit 2018 (of ouder) begin volgend jaar. Of ze moeten wachten op de testdagen in Barcelona aan het begin van het nieuwe seizoen.

15 december

De testdag voor jonge rijders is dinsdag 15 december. De laatste keer dat Fernando Alonso meereed was ook op Abu Dhabi, in 2018. In zijn gehele carrière heeft Alonso 311 keer aan de start gestaan van een F1-race. Hij heeft daarbij 1.899 punten verzameld in totaal. Alonso heeft in 32 F1-races gewonnen, 22 pole positions gepakt en 23 maal de snelste ronde. Bij Racing Point vonden ze dat ook hoogst opmerkelijk.

Via: Autosport