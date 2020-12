OKÇU Artisan Edition heeft heerlijke koffie aan boord - Autoblog.nl

Eindelijk. Met de OKÇU Artisan Edition kun je een lekkere kop koffie maken.

De autoindustrie is een enorm ‘dynamische’ omgeving met veel ‘innovatie’ en technologische vooruitgang. Althans, dat is wat de autofolders ons doe geloven. Zelfs een relatief modale auto is tegenwoordig ‘van alle markten thuis’ en ‘compromisloos’ tegelijkertijd. In sommige gevallen kijken we niet meer naar de woorden. Simpelweg omdat we weten dat ze toch nergens op slaan.

Koffie

Want ondanks alle technologische vondsten is er nog altijd geen enkele auto die een fatsoenlijke kop koffie kan zetten. En een kopje koffie in de auto is in tegenstelling tot een glaasje jenever héél erg gewenst. Zeker als je s’ochtends naar je werk gaat, is een bakkie heel erg welkom. Maar we leven in tijden dat armleuningverwarming, autonome rijfuncties en dergelijke wel mogelijk zijn, maar een kop koffie zetten niet.

OKÇU Artisan Edition

Daar brengt de OKÇU Artisan Edition verandering in! OKÇU is een Turkse specialist als het gaat om autointerieurs. Ze behandelen alle specifieke wensen waaraan de dealers niet kunnen voldoen. Naast het bouwen van interieurs voor auto’s, doet OKÇU ook vliegtuigen en schepen. Zolang het maar heel erg luxe is.

Rolls-Royce

De OKÇU Artisan Edition is dan ook heel erg luxe. De basis is een vrij nederige V-Klasse. Dat is op zijn beurt weer een luxe Vito, de medium bedrijfswagen van Mercedes-Benz. De Turkse specialisten trokken het complete interieur eruit om met een schone lei te kunnen beginnen. Als eerste installeerden ze een Bang & Olufsen geluidsinstallatie met Apple Airplay en draaloze laadfuncties. De stoelen zijn voorzien van leder dat minimaal op het niveau is, van wat je in een Rolls-Royce aantreft. Het beige leder is voorzien van marineblauwe piping en gordels. Chic hoor.

Houtdecoratie OKÇU Artisan Edition

We zien nog meer Rolls-Rlyce invloeden, want de hemelbekleding is voorzien van heel veel kleine lichtjes. Deze lijken zo een sterrenhemel te simuleren. Ook de bijzondere houtdecoratie doet denken aan de specialisten uit Goodwood. Uiteraard is de OKÇU Artisan Edition voorzien van een enorme flatscreen televisie, champagne cooler én minibar. Maar het hoogte punt voor de inzittenden (en de chauffeur) is: een espressomachine!

Prijzen

Hehe, eindelijk. Een auto waarin je een bakkie troost kunt zetten. Nu maar hopen dat meer merken gaan volgen. Prijzen zijn nog niet bekend, maar reken op een hoop.