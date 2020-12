Racing Point en Renault voelen de liefde even niet - Autoblog.nl

Racing Point en Renault, het begint allebei met de ‘r’ van wrevel…

Racing Point en Renault zijn dit jaar niet per se de beste matties geworden. Niet gek ook misschien, want de twee renstallen zijn heftig met elkaar in gevecht voor een plekje in de eindrangschikking in het WK voor constructeurs. Nou zal het de gemiddelde fan zich aan het spreekwoordelijke zitvlak roesten wie er nu derde, vierde, vijfde of misschien zesde wordt in datzelfde WK. Voor de teams zelfs echter betekent het dikke vette milli’s meer of minder.

Tracing Point

Nou vechten Renault en Racing Point (voorheen Force India) al enkele jaren om hetzelfde stukje asfalt, maar dit jaar kookt de frustratie pas echt over. Dat Racing Point een roze Mercedes aan de start brengt, vind Renault niet heel tof. Eerder dit jaar tekende het dan ook protest aan tegen (T)Racing Point, wat er uiteindelijk onder andere toe leidde dat de roze brigade vijftien puntjes aftrek kreeg in het constructeurs WK. Gezien de huidige stand (McLaren 171, Racing Point 154, Renault 144, Ferrari 131) kunnen dat hele dure punten worden voor het team dat volgend jaar Aston Martin zal heten.

Stappen

Bij team roze is er dan ook niet veel sprake meer van liefde voor de Régie. Dat blijkt wel nu de FIA alsnog het, redelijk groteske, voorstel van Renault heeft geaccepteerd om Fernando Alonso mee te laten doen aan de Young Driver’s Test aansluitend aan de Grand Prix van Abu Dhabi. Racing Point teambaas Otmar Szafnauer nam bij Motorsport.com meteen de woorden ‘stappen ondernemen’ in de mond:

Een tweevoudig wereldkampioen van bijna veertig is wat mij betreft geen jonge coureur. Ik moet eerst begrijpen wat de regels zijn, daarna zien we welke stappen we ondernemen. Otmar Szafnauer, houdt wel van een advocaatje op zijn tijd

Shots fired back

Renault teambaas Cyril Abiteboul, die nog nooit weg is gelopen voor een goede fittie op zijn tijd, heeft inmiddels echter gereageerd op de uitlatingen van Szafnauer. De Fransman houdt het bij een even droge als rake opdoffer:

Als Otmar een claim wil indienen bij de FIA, dan is dat nogal hypocriet. Wij weten immers dat zij een illegale auto hebben. Wij hebben ons daarbij neergelegd. Als je dan hiervoor naar de FIA wil stappen, dan vind ik dat op zijn minst ironisch. Cyril Abiteboul, is meer van de post-ironie

Waarvan akte. Voel jij je als veertiger nog lekker jong van lijf en leden?