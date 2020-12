Bedreigde slangen leggen bouw Tesla Gigafactory stil - Autoblog.nl

Tesla moet tijdelijk kappen met de werkzaamheden in Grünheide. Je moet namelijk geen slapende slangen wakker maken.

Het was een leuk idee van Elon Musk om een Gigafactory op Europese bodem te planten, maar je kunt beter geen haast hebben. Er zijn namelijk heel wat obstakels die je moet overwinnen. Elon weet er inmiddels alles van.

Milieuactivisten

De meeste bezwaren die gemaakt worden komen uit de hoek van milieuactivisten. Ergens is dat wel ironisch, want Tesla zorgt er juist voor dat het wagenpark milieuvriendelijker wordt. Maar goed, we begrijpen het: dat geeft Tesla niet meteen een vrijbrief om op andere gebieden de regels aan hun spreekwoordelijke laars te lappen.

Grünheide

De problemen worden vooral veroorzaakt door het feit dat Grünheide, waar de gigafabriek moet verrijzen, zijn naam eer aan doet. Het is een bosrijke omgeving en daarom moet er zo’n 92 hectare bos het veld ruimen. We moeten er wel meteen bijzeggen dat Musk belooft heeft dit te compenseren door er drie keer zoveel bomen voor terug te planten. Er komen dus meer bomen én meer milieuvriendelijk auto’s. Wat wil je nou nog meer als milieuactivist?

Halt

Dat blijkt echter niet genoeg te zijn. De activisten zijn namelijk van mening dat het dierenleven bedreigd wordt en de watervoorziening aangetast wordt. Dit leidde al eerder tot rechtszaken, maar er zijn nu nieuwe ontwikkelingen. De rechter heeft namelijk de kap van bomen een halt toegeroepen.

Gladde slang

De reden? Bedreigde reptielen. De activisten vermoeden namelijk dat een bedreigde slangensoort – de gladde slang – zijn winterslaap houdt in het gebied. De boomkap-activiteiten van Tesla zouden hun slaap ruw verstoren en dat is natuurlijk onacceptabel. De zandhagedis zou eveneens risico lopen.

Zandvoort

De zandhagedis is een oude bekende, want die gooide bij de verbouwing van Circuit Zandvoort – samen met de rugstreeppad – ook bijna roet in het eten. Dat viel toen uiteindelijk mee, want de werkzaamheden mochten uiteindelijk gewoon doorgaan.

Weken

Een woordvoerder van de natuurbeschermingsorganisatie geeft overigens aan dat het niet hun doel is om de bouw stil te leggen, maar om de dieren te beschermen. Volgens haar is het slechts een kwestie van weken. Dat zal Elon Musk ongetwijfeld al te veel vinden, maar misschien loopt het nog met een sisser af.

Via: Reuters