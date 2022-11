Geen Nettuno V6 voor nieuwe Maserati Quattroporte

Dat is balen. De nieuwe Maserati Quattroporte komt er enkel als Folgore.

Dat laatste las je als volkoren hè? Nou, neem nog maar een flinke hap van je boterham want dit nieuws is toch wel jammer. Maserati maakt langzaam de overstap naar volledig elektrisch. De Italiaanse autofabrikant geeft niet zomaar over aan de elektrische overlords. Met de MC20 introduceerde het merk een gloednieuwe motor in vorm van de Nettuno V6. Een zescilinder met twee turbo’s die ook naar de nieuwe GranTurismo komt.

Daarover gesproken. De nieuwe GranTurismo komt er zowel met die V6 als met een volledige elektrische aandrijflijn. Mooi, denk je dan misschien. Past Maserati hetzelfde recept toe op de nieuwe generatie sedan met vier deuren? Dat is helaas niet zo.

Volgens Autocar komt de nieuwe Maserati Quattroporte uitsluitend als Folgore op de markt. Oftewel: volledig elektrisch. De Italiaan moet het opnemen tegen de Duitse concurrenten zoals een BMW i7 en een Mercedes EQS. Maserati zegt tegenover de Britse publicatie met een elektrische Quattroporte een nieuwe klantenkring te willen aanboren.

De Quattroporte is straks nog de enige luxe sedan in de lineup van het luxemerk. Nu heb je nog de Quattroporte en de Ghibli. Laatstgenoemde verdwijnt in 2024 en krijgt niet direct een opvolger.

De elektrische aandrijflijn van de GT zal zijn weg vinden naar de Maserati Quattroporte Folgore. Denk aan een 93 kWh groot accupakket, 760 pk, 1.350 Nm koppel en bijpassende indrukwekkende prestaties. Prestaties waardoor je een verbrandingsmotor in de Quattroporte misschien niet eens zo gaat missen. Toch is het jammer dat de koper geen keuze krijgt tussen een conventionele en een elektrische aandrijflijn. Gelukkig hebben we de MC20 en straks de GT nog.