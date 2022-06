Say what!? Deze Super Seven heeft een turbodiesel!

Een Super Seven met dieselmotor. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. En dan staat deze kitcar met turbodiesel ook nog te koop in Nederland…

Het originele Super Seven-recept komt natuurlijk van Lotus. Maar momenteel moet je bij Caterham zijn voor het echte werk. Uiteraard zijn er diverse kitcars afgeleid van de originele Super Seven. Denk aan VM, Tiger, Robin Hood, Westfield en ga zo maar door. Ook Southways Sport Cars heeft een look-a-like.

150 pk sterk!

Dit specifieke exemplaar is wel heel bijzonder, want het is de enige Super Seven kitcar ter wereld met een dieselmotor. Muhahaha. Een diesel! En nog een serieuze ook: en 150 pk sterke 1.9 TDI van Volkswagen. Lekker veel koppel dus, maar ook een extreem laag brandstofverbruik, want het apparaat weegt slechts 740 kilogram. Daardoor haal je volgens de verkoper eenvoudig 1 op 35. in deze tijden van torenhoge brandstofprijzen best fijn.

De prijs

De auto heeft in totaal 6.000 kilometer gereden en heeft net zijn APK-beurtje gehad. En wat deze Super Seven met dieselmotor moet kosten? De verkoper vraagt 12.750 euro, maar bieden kan vanaf 11.000 euro.

Wil je overigens een Caterham Seven 170R in actie zien? Check dan onze rijtest!