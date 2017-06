Cayenne Diesel nu ook onder vuur wegens uitstoot

Onlangs was Audi nog aan de beurt en niet geheel verrassend zit nu een andere VAG-dochter in de hoek waar de klapjes vallen.

Het Duitse Der Spiegel heeft onlangs onderzoek laten doen naar de uitstoot van de Cayenne met zelfontbrander en zoals je waarschijnlijk al verwachtte braakt de V6 TDI in de Cayenne volgens dat onderzoek teveel NOx uit. De uitstootwaardes zijn op verzoek van Der Spiegel gemeten door TÜV Nord onder normale omstandigheden.

De hoeveelheid NOx die de Cayenne Diesel uitstootte was dusdanig hoog, dat de auto op basis van deze waarden niet had mogen worden goedgekeurd voor de openbare weg. In een reactie liet Porsche weten dat het merk zich niet kon vinden in de testresultaten en dat de uitstoot van diverse factoren afhangt.

Ondertussen wordt de gang van zaken bij Audi onderzocht omdat autoriteiten het vermoeden hebben dat De Boksbeugel het niet zo nauw nam met de uitstootregeltjes.