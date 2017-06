Deze Jag heeft Italiaanse flair

Jammer dat er slechts één exemplaar van gebouwd is...

De tijd dat autodesigners nog genoeg hadden aan een stuk aluminium en een hamertje ligt helaas achter ons. Pininfarina doet tegenwoordig dan ook dingen waar je je bedenkingen bij kunt hebben, maar de Italiaanse ontwerper heeft gruwelijk mooie dingen gebouwd. Ferrari (jong en oud) komt wellicht als eerste bij je op.

Toch heeft Pininfarina ook veel fraaie dingen geklopt voor andere fabrikanten. Check dit lijstje maar eens. De Jaguar XK120 is ook een goed voorbeeld. Deze one-off uit 1954 zou destijds speciaal gebouwd zijn voor de Amerikaanse importeur Max Hoffman.

Of dat inderdaad zo is en wat er na de bouw precies met de Jaguar gebeurde is ietwat mysterieus. Er bestaat zelfs geen consensus over de vraag of het apparaat in Genève of in Turijn aan het publiek werd getoond. Hoe het ook zij, de auto kwam na een leven in de Verenigde Staten naar Duitsland. Daar werd de auto gestald en enkele jaren geleden onderging deze bijzonder elegante kar een grondige restauratie.

Als basis diende de standaard Jaguar XK120. Onder de kap dus een zes-in-lijn met rond de 200 pk. Maar als je die geweldige koets eens effe goed bekijkt doen pk’s en acceleratietijden er niet meer toe. Dit is kunst.