De Tesla Model 3 wordt bijzonder kaal

Want veel valt er niet te kiezen...

De Tesla Model 3 is al een behoorlijke hype aan het worden. Dat is bijzonder knap, want het is een eigenlijk een auto waar we niet zo heel veel concrete dingen over weten. Complimenten en een diepe buiging voor de Trump-minnende Musk en zijn consorten. Wat we weten over de Tesla Model 3 is dat dit de absolute verkoopknaller moet gaan worden en qua uiterlijk nauwelijks zal afwijken van de Concept-uitvoering. Er mag dus helemaal niets mis gaan. De early adopters zijn natuurlijk laaiend enthousiast over hun Model S en dankzij de voorliefde voor het product meer vergevingsgezind dan een normale klant.

Echter, de volgende groep consumenten (Early Majority in marketing-termen) gaat een heel stuk kritischer zijn op slechte afwerking, onbetrouwbaarheid en kinderziekten. Kijk maar naar de tweede generatie Renault Laguna. Ze hebben bij Renault die (voor die tijd eveneens vooruitstrevende) auto de naam moeten veranderen naar Talisman, ondanks dat de derde generatie Laguna betrouwbaarder was dan Berry van Aerle.

Aan de andere kant is Tesla erbij gebaat om zoveel mogelijk Model 3’s te slijten in zo kort mogelijke tijd. Ondanks dat het een merk is met enorme waarde, zijn de investeringen in de ontwikkeling van de Model 3 torenhoog. Uiteraard heeft Elon hier zelf ook al over nagedacht hoe dit te tackelen. De oplossing is even elegant als simpel: je kan de auto uiterst beperkt samenstellen. Dat verklaart misschien waarom ze de marge hoog kunnen houden.

En dat beperkt moet je bloedserieus nemen want er komt maar één motorisering (elektriek uiteraard) en één type aandrijving (naar de achterwielen). That’s it. Ook qua uitrusting zul je op een houtje moeten bijten, want je kunt geen opties uitkiezen. Het enige wat je kunt doen is kiezen uit een kleur en het formaat velg. De aftermarket industrie, die in de VS al veel groter is dan in NL, zal er zeker zijn garen bij spinnen. Het helpt waarschijnlijk ook om op die manier de Model 3 sneller op de markt te kunnen brengen.

Het heeft nog een paar voordelen. Want Tesla wil voorkomen dat mensen die een Model S kunnen betalen voor een Model 3 kiezen. Wil je luxe: dan moet je kiezen voor de Model S. Uiteraard is het niet de bedoeling dat dit zo blijft. Musk geeft aan dat dit voornamelijk is voor de eerste run aan orders. Na verloop van tijd zal er meer keuze komen in vermogen, aandrijving en aankleding. Of Tesla met de Model Y een zelfde tactiek gaat bewandelen, is vooralsnog onduidelijk. (via: Carbuzz)