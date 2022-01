Cayenne of Macan? Welke kies jij?

Als je bijna exact hetzelfde geld kwijt bent voor een redelijk lekkere Cayenne of een kale Macan, wat zou jij kiezen?

Er is nauwelijks een peil op de autoprijzen te trekken. Echte koopjes zitten er niet meer tussen tegenwoordig, of je moet op zoek zijn naar een stationwagon met 455 pk en topsnelheid van 180 km/u voor 55 mille. Het probleem c.q. het geval dat we in Nederland kennen is de BPM, deze op op basis van de theoretische uitstoot volgens de WLTP.

Dit zorgt ervoor dat de verhoudingen in sommige gevallen erg krom zijn. Vraag maar aan de Nissan-importeur die geen enkele 370Z kon slijten de afgelopen jaren. Maar bij Porsche zien we ook iets vreemds. Als je op zoek bent naar een niet al te dure SUV, weet je dat je minimaal een ton kwijt bent. Ja, dat is tegenwoordig ‘niet al te duur’. Maar we leven nu in tijden dat de Macan DUURDER is dan de Cayenne. Eh, huh?

Cayenne of Macan

En het is niet dat we een Macan Turbo tegen een oude Cayenne Diesel zetten. De goedkoopste Macan is duurder dan de goedkoopste Cayenne. Het scheelt namelijk slechts 100 euro volgens Porsche, maar het is eigenlijk van de zotte, nietwaar?

Speciaal voor jullie hebben we even een tabelletje gemaakt om te zien wat je nu werkelijk krijgt voor je geld:

Porsche Macan (95B) Porsche Cayenne e-Hybrid (PO536) Prijs € 106.300 € 106.200 Motor 2.0 viercilinder turbo 3.0 V6 turbo, hybride Max. vermogen 265 pk bij 5.000 toeren 462 pk bij 5.300 toeren Max. koppel 400 Nm bij 1.800 toeren 700 Nm bij 1.340 toeren Transmissie zeventraps S Tronic achttraps automaat Gewicht 1.840 kg 2.270 kg 0-100 km/u: 6,4 seconden 6,2 seconden Topsnelheid: 232 km/u 253 km/u Verbruik: 1 op 9,9 1 op 32,3

Daar komt bij dat de Macan ook nog eens minder goed is uitgerust dan de Cayenne. Want voor cruise control of parkeersensoren dient bijbetaald te worden, terwijl de Cayenne het standaard heeft. Net als lederen bekleding, navigatiesysteem, DAB-radio en LED-koplampen. Kortom, je krijgt bij de Cayenne (veel) meer waar voor je geld. De afbeeldingen zijn overigens precies van de kaalste exemplaren.

Verklaring prijs

Hoe komt dat? Simpel, de BPM. Zoals je ziet kan de Cayenne 1 op 32,3 rijden. Dat is gezien de PHEV-aandrijflijn eventueel mogelijk. Je zou ook 1 op 50 kunnen rijden, 1 op 100 of 1 op 6. Het is maar net hoe je de elektromotor gebruikt. Maar omdat de Cayenne in de WLTP 71 gram CO2 per kilometer uitstoot en de Macan met kleine viercilinder motor er 228 gram per kilometer uitbraakt, zijn de BPM-bedragen anders.

Dankzij het surplus aan BPM betaal je bij de Macan namelijk 35.630 euro EXTRA belasting omdat je in een supervervuilende Macan met schraapmotor onderweg bent. De Cayenne daarentegen: 443 euro. Dus ja, aan de ene kant is het bizar dat je zoveel extra moet betalen om in een vrij modale Macan te kunnen crossen, aan de andere kant: in Nederland is zo’n Cayenne verrassend betaalbaar.

POLL: Porsche Macan of Cayenne? Wil jij liever een kale en trage Macan of een iets snellere en luxere Cayenne? Welke Porsche SUV kies jij? * Porsche Macan Porsche Cayenne e-Hybrid

Δ

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer! Waar gaat u voor? Een eenvoudige Macan of toch een luxere, snellere en potentieel zuinigere Cayenne? Laat het weten, in de comments! *Let op: de poll is technologisch zo geavanceerd, dat het niet mogelijk is deze in de eveneens extreem hoogwaardige en bugvrije app te tonen. Onze nederige excuses.