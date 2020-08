CEO van het failliete Bristol komt met opmerkelijk statement

Het lijkt erop dat de beste man een waarheidsserum toegediend heeft gekregen.

Excuses vanuit het bedrijfsleven zijn vaak even geloofwaardig als de horoscoop uit de Libelle. Dergelijke statement hebben een heel hoog bla bla-gehalte. Onlangs zagen we nog een tamelijk tenenkrommend voorbeeld van Audi.

Het is daarom heel verfrissend om een keer een ander toon te horen. Op de website van Bristol, dat in mei failliet ging, verscheen afgelopen zondag zo’n verfrissend statement van de CEO. Geen geveinsde spijt en politieke correctheid, maar eerlijkheid en duidelijke taal. Daarom hieronder in zijn volledigheid het statement van de CEO van Bristol Cars:

A message from the Chairman Our. Blind self-interest, total lack of management skills, fiscal incompetence (not to mention stupidity and nepotism) caused this once proud British marque to once again fall into receivership. If we had any honour, we would apologise to the individuals and suppliers who have been left out of pocket. But we don’t and won’t. We don’t even pay our own staff. Let’s face it, it’s not the first time – you should have done your research. A quick Google search would have shown our history of non-payment, defaults and cynical ordering of services and supplies while there’s no cash in the kitty. Meanwhile, we’re busy on our next phase of fleecing investors, suppliers and staff while I add to my impressive stable of Ferraris, Porsches, Mercedes’ and Rolls Royces at my large private estate. Yours insincerely, Kamal Siddiqi

Even voor alle duidelijkheid: dit is woord voor woord het bericht zoals het op de officiële website verscheen. Dit kan twee dingen betekenen. Één: Kamal Siddiqi was in een eerlijke bui. Twee: iemand met een cynisch gevoel voor humor én toegang tot de website – een ex-werknemer bijvoorbeeld – heeft dit bericht gepubliceerd. We zetten ons geld in op het laatste.

Zoals te verwachten viel is het statement inmiddels weer van de website verdwenen. Helaas voor meneer Siddiqi was dat niet voordat een oplettende Twitteraar een screenshot de wereld instuurde. Zodoende kan nu iedereen meegenieten van dit creatieve statement.

Siddiqi is een Indiase zakenman die gevestigd is in Engeland. Hij is de eigenaar van Kamkorp, dat in 2011 het ter ziele gegane Bristol overnam. In 2016 kwam er eindelijk weer een teken van leven: de Bullet, die het 70-jarige bestaan van het merk luister bij moest zetten. Daar kwam echter niks van terecht, want in mei dit jaar is Bristol wederom failliet verklaard. Dit alles is niet op een hele nette manier afgehandeld, als er ook maar een kern van waarheid in het statement zit.

Foto: de Bullet, het laatste wapenfeit van Bristol

Via: Jalopnik