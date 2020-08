Nieuwe naam van Circuit Zandvoort: dit is hem

Het Circuit Zandvoort had een nieuwe naam nodig. Die is inmiddels gevonden.

Er is veel te doen geweest op en rondom het circuit van Zandvoort. Eerst de bekendmaking dat ze terug zijn op de F1-kalender. Dan de verbouwing om het circuit klaar te maken met flinke tijdsdruk en in acht houdende dat er een zeldzame hagedis zich bij het circuit huisvest. Dan de verbouwing net op tijd klaar, maar heel de wereld op slot vanwege de coronacrisis. Zodoende miste Zandvoort hun debuut in de F1.

Eventjes geduld nog

Wanneer alles weer met ‘het nieuwe normaal’ in het achterhoofd opnieuw georganiseerd gaat worden, krijgt Zandvoort gewoon hun race in 2021. Voor nu moeten we daar even op wachten. Dus is het tijd voor wat andere zaken. Het veranderen van de naam bijvoorbeeld.

Hernoemen

Dat zat al in het verschiet, daarom vroegen we jullie ook of jullie suggesties hadden voor de nieuwe naam van het circuit. Met toch wel enige trots kunnen we mededelen dat de organisatie zich absoluut… niks heeft aangetrokken van jullie suggesties en is gegaan voor de commerciële richting. Circuit Park Zandvoort heet vanaf heden officieel CM.com Circuit Zandvoort.

Het nieuwe logo van https://t.co/NwJUjpZwBJ Circuit Zandvoort pic.twitter.com/sYuGnIDoVI — BNR Autoshow (@BNRautoshow) August 26, 2020

CM.com

Zoals gezegd dus een vleugje commercie door de naam van één van de founding partners te gebruiken: CM.com. Dit is een communicatiebedrijf uit Breda wat opereert op wereldwijde schaal. Zij zijn sinds 2019 één van de hoofdsponsors van het circuit en worden nu dus ook in de naam opgenomen.

Bekt lekker?

Groningers zullen deze situatie herkennen: het stadion Euroborg veranderde twee keer van naam en heet momenteel Hitachi Capital Mobility Stadion. Gewoon Euroborg rekenen we dus ook goed. Datzelfde gevoel komt omhoog bij het CM.com Circuit Zandvoort: wie gaat die volledige naam nou ooit gebruiken? Het circuit zelf natuurlijk wel in officiële persmomenten, informatie en logo’s. Maar goed, voor het volk daarbuiten zal er niks veranderen en rekenen we Circuit Zandvoort ook nog gewoon goed.

BNR Nieuwsradio was in gesprek met Jeroen van Glabbeek van CM.com, dat kun je terugluisteren op de website van BNR.