Challenger Combo X150 is de ideale vakantie-mobiel - Autoblog.nl

Met de Challenger Combo X150 kun je weer lekker op vakantie. Voor zover dat mogelijk is, althans.

Ondanks dat we nu alweer bijna een jaar in huis zitten te houden aan allerlei lockdown-regels, zijn we toch toe aan vakantie. Je weet wel, onbezorgd naar een leuke locatie reizen. Daar vervolgens een paar flessen Pouilly-Fumé soldaat maken en vervolgens een week later weer terug naar huis.

Challenger Combo X150

Maar ja, wat als je door alle gebeurtenissen even niet met een hoop mensen in een hotel wil zitten? Of in een vol vliegtuig? Wat als je gewoon even lekker wil onthaasten? Dan is een camper ideaal. Net als met caravans is de ene camper de andere niet. Gelukkig is hier de Challenger Combo X150.

In veel gevallen is een camper gebouwd op basis van een bedrijfsauto. Maar in plaats van een complete Dethleffs-opbouw met een Fiat Ducato er ergens onder, is het geheel nu een stuk compacter aan de buitenkant. De basis van de Challenger Combo is ook hier de Fiat Ducato. Het apparaat is nét geen zes meter lang, waardoor je bijna overal uit de voeten kunt.





Aantal personen

Ook op onverhard, want de Challenger Combo X150 staat iets hoger op zijn poten. Je kan met het hele gezin op pad, vermits je je niet te vaak hebt vermenigvuldigd. Er is plaats voor maximaal vijf personen. Aan boord zijn twee slaapplaatsen. Het mooie van deze camper is dat je alles aan boord kan doen.











Interieur Challenger Combo X150

Zo is er een badkamer met douche aanwezig. Ook is er een keukentje en een koelkast te vinden in deze Swekkercamper. Toch handig die flessen Pouilly-Fumé op temperatuur te krijgen, alsmede het verplichte kratje Hertog Jan.

Uiteraard hoef je je geen zorgen te maken om een vers watertank: die is ook aanwezig.Kortom, alles voor een onbezorgde vakantie!

Prijzen en beschikbaarheid zijn voorlopig nog niet bekend. Je mag toch de deur nog niet uit, dus hopelijk leveren ze ‘m niet te vroeg.