Dit waren de autoverkopen van januari 2021 - Autoblog.nl

We hebben de autoverkopen van januari 2021 voor je!

De tijd vliegt voorbij. We zijn nog nauwelijks bijgekomen van het oud-nieuw feest een tijdje geleden. Op dit moment kunnen we alweer de eerste balans opmaken als het gaat om autoverkopen.

Nog niet zo heel erg lang geleden was januari traditioneel een recordmaand. Iedereen wachtte even met registreren, zodat de auto een een jaartje jonger is. Op papier althans. Dat is al lang niet meer het geval. Sinds de bijtellingsregels bijna altijd per 1 januari worden ingevoerd, worden de records in december gevestigd.

Autoverkopen januari 2021

Enfin, genoeg gekletst. Hoe ging het qua autoverkopen in januari 2021? Het ging eerlijk gezegd niet al te best. Sterker nog, het afgelopen maand was een absoluut dieptepunt qua verkopen. Nog nooit werden er zo weinig auto’s geregistreerd in de eerste maand van een nieuw jaar. Slechts 35.193 stuks werden voorzien van een setje verse gele platen.

Nu moeten we er wel bij aantekenen dat december 2020 een record was. Nog nooit werden er zoveel auto’s nog op kenteken gezet (42.829 stuks). Daarbij zijn er veel auto’s in december geregistreerd, maar in januari afgeleverd. Dus de dealers hebben niet stilgezeten.

Autoverkopen januari 2021 (merken)

Volkswagen (3.642 exemplaren) BMW (3.203 exemplaren) Skoda (2.514 exemplaren) Kia (2.433 exemplaren) Peugeot (2.280 exemplaren)

Autoverkopen januari 2021 (modellen):

Volvo XC40 (1.036 exemplaren) Kia Picanto (1.000 exemplaren) Skoda Octavia (929 exemplaren) Volkswagen Polo (865 exemplaren) Ford Focus (842 exemplaren)

Wat valt er op? Dat het nu de auto’s zijn die men graag ‘wil’ kopen in plaats van de fiscaal verantwoorde auto’s die tot vorige maand bovenaan stonden. Er werden 14 nieuwe Tesla Model 3’s op kenteken gezet. Daarmee is de Model 3 nog altijd populairder dan de Alfa Romeo Giulia. Daarvan werden er namelijk 10 verkocht.

Geen conclusies

Het is dan ook niet mogelijk om conclusies te gaan verbinden aan de verkoopcijfers van december 2020 en januari 2021. De verschillen zijn enorm door de fiscale regelgeving. Houd er rekening mee dat er veel in december geregistreerde auto’s in feite ‘verkocht zijn aan de dealer’. Om te zorgen dat de auto’s interessant zijn voor de zakelijke rijder, zet de importeur of dealer ze alvast op kenteken. Het kan zijn dat de eerste consument pas later dit jaar daadwerkelijk erin gaat rijden.