Politiekorps doet zichzelf dikke undercovers cadeau

Kijk, met zo’n appetijtelijke Dodge Challenger R/T is het goed vertoeven als politieauto. Dit korps heeft het goed begrepen.

Waren het vroeger nog Ford Crown Victoria’s die de kroon (pun intended) spanden onder de politieauto’s. Tegenwoordig is dat onder andere de Doge Charger. Maar als er serieuze achtervolgingen plaatsvinden met snelle auto’s, dan zijn het niet de allerbeste auto’s. Althans, dat is de mening van een politiekorps in de Amerikaanse staat Arizona. En daarom hebben ze met goedkeuring van de staat twee wapens van auto’s aangekocht. Namelijk tweemaal een Dodge Challenger R/T die ingezet gaan worden als undercover politieauto.

De musclecars moeten met name een belangrijke troef zijn van het politiekorps tijdens achtervolgingen. Arizona heeft 130.000 dollar verstrijkt aan de Prescott Valley Police Department om deze aanbesteding te kunnen doen. De auto’s gaan prima op in het verkeer. Vaak zijn Amerikaanse undercoverauto’s in het zwart uitgevoerd. Er is echter bewust voor gekozen voor een grijs en zilver voertuig. Zo vallen ze nog minder op.

De Dodge Challenger R/T is geen enorm snelheidsmonster, maar heeft voldoende power onder de kap om bij te kunnen blijven bij een gemiddelde achtervolging in de functie als politieauto. De R/T heeft een 5.7-liter HEMI V8 onder de kap. De achtcilinder levert 375 pk en 542 Nm koppel.

Fotocredit: Prescott Valley Police Department