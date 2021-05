Koop de groenste Dodge Viper van Marktplaats - Autoblog.nl

Als er nu nog mensen zijn die zeggen dat een Dodge Viper niet groen is, hebben ze er werkelijk NIKS van begrepen.

Over de Dodge Viper is al heel veel gezegd en geschreven. En terecht natuurlijk, want veel ‘mannelijker’ ga je auto’s niet vinden. Ik bedoel, een 8 liter V10 met 400 pk uit een pick up, geen zijramen, geen systemen om je op de weg te houden. Nee, gewoon met je grote blote mannenknuisten dat stuur vastpakken, gaspedaal naar beneden en zorg maar dat je hem heel houdt.

Vipers zijn alleen niet zo heel groen.

In principe hebben de mensen die dat zeggen een punt. Met een verbruik waar zelfs Bonnie St Clair en André Hazes samen in hun beste dagen nog niet in de buurt kwamen, doe je Gretha Tunberg geen plezier. Maar het mooie is, deze Dodge Viper compenseert dat door zijn kleur. Zowel van binnen en van buiten is het groen dat de klok slaat. Je zou er zelfs makkelijk een campagne-auto voor de partij van Jesse Klaver van kunnen maken. Logootje erop en klaar.

Deze kan van jou zijn.

Deze ‘Groenste Dodge Viper van Marktplaats’ staat gewoon in Nederland te koop. Hij heeft 95.284 km gelopen (en dus ongeveer net zoveel liters Euro 98 weggestookt) en komt uit 1994. Verder is de auto een beetje beter geschikt voor het Nederlandse weer. In tegenstelling tot het tentje dat normaal dient als dak, heeft deze de originele maar optionele hardtop. Een écht dak dus mét glazen zijruiten.

Wat moet al dat moois dan kosten?

Deze groene Dodge Viper is niet goedkoop. Aan de andere kant, hij is niet eens zo gek veel duurder dan deze Renault Clio Williams die we je gisteren lieten zien. Waar je voor dat blauwe bommetje 39.950 euro moet neertellen, kost deze Viper precies 5000 euro meer. Voor de langzame rekenaars, voor 44.950 euri’s mag je hem ophalen bij RJ Car Center in Oss. Groen rijden was nog nooit zo leuk!

Met dank aan Rachid voor de tip.