Code rood: Nederland ontregeld door hevige sneeuwval

Ons land heeft duidelijk moeite met dit winterse weer.

Rijkswaterstaat raadt het ten zeerste af om vandaag de weg nog op te gaan. Volgens het instituut heeft de blijvende sneeuwval ervoor gezorgd dat rijden voor de rest van de dag vrijwel onmogelijk is. Hierom gebieden ze iedereen die niet per se de weg op hoeft thuis te blijven.

Net voor 13:00 uur vanmiddag kondigde Rijkswaterstaat voor nagenoeg alle provincies code rood af. Alleen in Groningen, Friesland en Limburg is er nog enigszins met de weersomstandigheden te kampen en geldt er een code oranje. Desondanks verwacht het VID dat er later op de middag, tussen 16:00 en 19:00, nog meer sneeuw zal vallen. Mocht je nu de weg op moeten, lees dan nog gauw even onze tips om dit weer te overleven.

De sneeuw is inmiddels dermate heftig dat verschillende diensten ermee op zijn gehouden. Zo rijden er in een groot deel van Brabant, waar zo’n 20 centimeter sneeuw wordt verwacht, geen bussen meer. De treinen zijn ook goed de klos, al was dit gezien hun reputatie wel enigszins te verwachten. De NS meldde al vroeg in de morgen dat het een problematische dag zou worden en raadde haar reizigers aan ‘zo vroeg mogelijk’ terug naar huis te keren. Onze vliegvelden hebben het ook buitengewoon moeilijk. Waar Schiphol tot op heden meer dan 430 vluchten heeft moeten vertragen, is Eindhoven Airport zelfs tijdelijk gesloten.

Met het einde van de sneeuwval nog niet in zicht, is Rijkswaterstaat sinds het middaguur bezig om de wegen tot op zekere hoogte begaanbaar te houden. Zo heeft het al enkele uren vrijwel al hun personeel ingezet om de sneeuw zo min mogelijk hinder te laten veroorzaken. Via strooiploegen en sneeuwschuivers heeft het calamiteitenmachines op de weg, die ijsplaten vernietigen d.m.v. een warme zoutoplossing.

Foto credit: ondergesneeuwde MX-5 door @redbee5