Check de neppe ‘uitlaten’ van Volkswagens nieuwe sportieve crossover

Oké, het zijn niet zulke overduidelijke neppe uitlaten als sommige modellen, maar toch is het ‘uitlaatstuk’ op Volkswagens nieuwste crossover nogal opvallend nep.

Crossover is het nieuwe toverwoord in autoland en je doet er pas toe als je er een heel gamma van hebt. Volkswagen begrijpt dat maar al te goed. Toen het nog zo simpel als Touareg en Tiguan was, was het erg duidelijk. Nu zitten daar weer allemaal gekke modellen tussen en het kaf van het koren scheiden is steeds lastiger.

Volkswagen Taigo

Zo heeft Volkswagen momenteel drie modellen die min of meer exact hetzelfde doen. De T-Roc is op basis van de Golf, kleiner dan de Tiguan en meer een soort sportieve invalshoek op het idee. De T-Cross is juist weer een wat serieuzere ruimtelijke crossover in het Polo-segment. En wat de Taigo daar nog aan toe voegt? Tsja. Het is eigenlijk een soort mini T-Roc (misschien zelfs wel een miniroc), maar zo belachelijk veel kleiner dan de T-Roc is ‘ie nou ook weer niet. En in tegenstelling tot de T-Roc R is er ook geen sportieve versie van.

Waarom kwam die dan toch? Omdat je niet genoeg crossovers kan hebben. Maar de Volkswagen Taigo kwam niet helemaal uit de lucht vallen. De auto is namelijk gebaseerd en grotendeels identiek aan de Volkswagen Nivus. Dat was een compacte SUV op Polo-basis die Volkswagen eerder al introduceerde in Brazilië. Om de Nivus ietsje meer in lijn te laten vallen met de andere Europese modellen, werd de naam Taigo gekozen.

Nivus Facelift

Goed, de Nivus dus. In Brazilië kennen ze de T-Cross en de Taos, die laatste is een iets goedkopere versie van de Tiguan (te vergelijken met de SEAT Ateca). Daar komt de Nivus tussen als de ‘sportieve broer’ van de T-Cross. Dat lijkt Volkswagen met de facelift nog extra te willen benadrukken. Toch is de standaard Volkswagen Nivus nog min of meer hetzelfde idee als voor de facelift, alleen dan met designtrekjes die doen denken aan de grotere broers van de auto.

De laatste keer dat Europa een Volkswagen uit Brazilië kreeg, was het resultaat de niet bijster inspirerende Fox. Da’s tegenwoordig wel anders en met de Taigo hoef je geen ondermaatse auto te verwachten vanwege zijn Braziliaanse roots. Ook de Taigo en nieuwe Nivus hebben gewoon het MQB-platform. In de nieuwe Nivus zit dus ook gewoon het interieur wat je kent van de huidige Europese Polo. Toegegeven, die is wat minder high tech dan de Golf of Passat, maar verder dikke prima. Het motorenaanbod blijft ook min of meer hetzelfde, met de nadruk op de 1.0 TSI. De ‘oude’ 1.4 TSI blijft ook, Brazilië is nog niet zo streng met milieuregels.

Nivus GTS

Het echte nieuws zit hem in de komst van de Volkswagen Nivus GTS. Da’s net geen GTI, maar GTS kent in Brazilië een verleden als mildhete sportieve versie voor auto’s als de Passat Pointer, Gol, Polo en Virtus (Polo sedan). Ook de Nivus GTS houdt het allemaal ietwat bescheiden, met vooral nieuwe velgdesigns, een spoiler en eh… dat. Er komen nog wel nieuwe details beschikbaar voor de GTS op een later moment. Of dit de deur openzet voor een Volkswagen Taigo R moet nog blijken.

Wat de komst van de nieuwe Nivus voor de Volkswagen Taigo gaat betekenen is nog niet zeker, wel dat de Taigo naar alle waarschijnlijkheid een facelift ontvangt in 2025. Dan is dit een mooi voorproefje.