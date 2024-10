Ferrari F80 vs. McLaren W1: welke gaat het worden?

We zetten de gloednieuwe rivalen alvast digitaal naast elkaar.

Hét grote nieuws van vandaag was de langverwachte opvolger van de LaFerrari: de F80. Dat deze auto eraan zat te komen wisten we al lang, maar McLaren kwam eerder deze maand vanuit het niets met de W1. Porsche is nog nergens te bekennen, maar nu hebben in ieder geval twee auto’s van de Holy Trinity een opvolger gekregen. Die moeten we dus wel even naast elkaar zetten.

Afmetingen

Welke van de twee jullie mooier vinden mogen jullie zelf bepalen aan de hand van de plaatjes, dan gaan we intussen even de cijfers vergelijken. Om te beginnen de afmetingen. De F80 ziet er op de foto’s langer uit en dat is ‘ie ook: met zijn 4,84 meter is de Ferrari ruim 20 centimeter langer dan de McLaren. Tegelijk is de F80 4 centimeter lager, waar de auto nog langer lijkt.

De McLaren heeft echter een trucje om zichzelf langer te maken, namelijk de Active Long Tail. Actieve spoilers kennen we natuurlijk, maar deze schuift ook een flink stuk naar achteren uit. De Ferrari heeft eveneens een actieve spoiler, maar die schuift gewoon naar boven uit. Het resultaat is ongeveer het zelfde: beide auto’s kunnen maar liefst een ton aan downforce genereren.

Motoren

Net als hun illustere voorgangers zijn beide auto’s hybrides (zonder stekker in dit geval). Een cruciaal verschil is echter dat de McLaren een 4,0 liter V8 heeft en de Ferrari een 3,0 liter V6. Dat is alvast 1-0 voor McLaren, al moeten we nog even afwachten of de V8 ook daadwerkelijk beter klinkt.

Qua vermogen doet de V6 weinig onder voor de V8: die levert 900 pk, waar de achtcilinder 928 pk levert. De Ferrari heeft nog wel een motortje extra, want die heeft twee elektromotoren in plaats van één. Onder de streep heeft de McLaren toch het meeste vermogen, namelijk 1.275 pk. De Ferrari moet het doen met 1.200 pk.

Gewicht

Vermogen is één ding, maar gewicht is ook vrij belangrijk als je de snelste wil zijn. Ook op dit punt wint de McLaren: ondanks de twee extra cilinders weegt de W1 maar 1.399 kg, terwijl de Ferrari 1.525 kg weegt.

Prestaties

Toch is de Ferrari sneller op de sprint, en flink ook. De F80 kan in een luttele 2,15 seconden van 0 naar 100 km/u sprinten, waar de McLaren er 2,7 seconden over doet. Mochten de eigenaren zich verlagen tot een stoplichtsprintje, dan maakt de McLaren geen schijn van kans. Van 0 naar 200 km/u is het verschil echter minimaal. Dan moeten we naar twee decimalen achter de komma gaan kijken: 5,75 seconden voor de Ferrari en 5,8 voor de McLaren. Dat betekent dus dat de W1 van 100-200 sneller is.

Wat de topsnelheid betreft is het gelijkspel: de hypercars gaan allebei maximaal 350 km/u. McLaren zegt er echter bij dat de auto elektronisch begrensd is en Ferrari niet. Dus misschien kan de W1 in theorie nog iets harder. Niet dat het wat uitmaakt, want laten we wel wezen: de meeste eigenaren zullen waarschijnlijk nooit in de buurt komen van de topsnelheid.

Ferrari F80 of McLaren W1?

Misschien ben je er na het lezen van dit artikel eindelijk uit of je de Ferrari F80 wil kopen of toch de McLaren W1. Helaas moeten we jullie teleurstellen: ze zijn allebei al uitverkocht. Toch zijn we benieuwd welke van de twee jullie voorkeur heeft, dus laat het vooral weten in de reacties.