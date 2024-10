Wat betekent het einde van de BMW Z4 voor de Toyota Supra?

Als BMW afscheid neemt van de Z4, moet Toyota dan ook afscheid nemen van hun technisch identieke Supra?

Na een sabbatical van bijna 17 jaar wist Toyota in 2019 vriend en vijand te verrassen met een vijfde generatie Supra. Nu ‘GR Supra’ geheten was het een auto die op papier de spirit van de oude auto goed voortzette. De lancering ging niet zonder slag of stoot. Als je het recept zou willen uitvoeren zoals vroeger, en dus vanuit het niets met een zes-in-lijn zou moeten komen in de geest van de Supra’s iconische 2JZ-motor, zou het een peperduur apparaat worden. Dus klopte Toyota aan bij BMW om niet alleen hun B58-motor te lenen, maar ook de hele technische basis van hun toen gloednieuwe Z4 Roadster. De Supra is misschien wel de minst Toyota-esque Toyota van de moderne wereld, want alles wat je ziet en aanraakt in de cockpit is dus identiek aan de Z4.

Toyota GR Supra

En toch is het best een slimme zet geweest. Misschien is een BMW-blok niet zo iconisch als de 2JZ, maar het drukt de kosten wel. Liever een niet perfecte Supra dan eentje die zo perfect is dat ‘ie zichzelf de markt uit prijst. Dan was Toyota er al lang mee gestopt, denken wij. In plaats daarvan zijn er meer derivaten gekomen, waaronder eentje met de B48-viercilinder en sinds recent de zescilinder versie met handbak. Ook een ‘uitzwaaiversie’ met het blok van de BMW M4 zou op de planning staan.

Einde Supra?

Zowel de Supra als de BMW Z4 staan namelijk wel onder druk. Het segment waarin het tweetal opereert is niet echt interessant meer in de huidige wereld. Onpraktische verschijningsvorm, prijzig (en niet echt per se zuinig) en natuurlijk zonder hybride-spul om milieutechnisch interessant te zijn. BMW heeft daarom al naar verluidt een plan liggen om de Z4 in 2026 uit te faseren, of er een opvolger komt is niet zeker. Mocht die wel komen, dan wordt het denken wij niet een auto zoals hij nu is. Toyota raakt dan hun partner in crime, maar belangrijker hun fundering voor de Supra kwijt. Komt dat model dan ook ten einde?

Supra gaat door!

Nee hoor, niks te vrezen. Tegen CarExpert zegt de vicepresident van Toyota Australië, Sean Hanley, dat de naam Supra nergens heen verdwijnt. Volgens hem is de naam sterk en kan deze zeker in bepaalde vorm nog overleven nadat BMW ermee kapt. Hanley zegt ook dat Toyota BMW niet is en de strategie van de twee af kan wijken. Da’s wel een gevalletje ‘makkelijker gezegd dan gedaan’, want als BMW geen basis meer wil ontwikkelen kun je die basis ook niet meer uitdelen.

Hanley ontkent dan ook niet dat de verschijningsvorm van de Toyota Supra iets kan gaan afwijken als BMW niet meer meedoet. Zo lang het maar geen crossover wordt… al lijkt de bewoording die de vicepresident kiest erop te duiden dat het doel zeker blijft om het een sportief model, dan wel een sportauto te houden.

En de nieuwe basis? Dat is nog onduidelijk. Toyota is echter weer lekker op stoom met GR-modellen en zag hoe men weer warm loopt voor een nieuwe Supra, dus wellicht dat ze nu wel rendement zien in een nieuwe aandrijflijn ontwikkelen. Zo niet, dan wordt er nog het één en ander ontwikkeld bij Lexus wat Toyota uiteraard in de Supra kan lepelen.