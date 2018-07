De Alpine A110 blijkt een belachelijk succes te zijn

Wie had dat gedacht?

Nou, ik niet in ieder geval. Blikje achter de schermen: om een of andere reden is de A110 momenteel een auto die de redactie ongeveer dwars doormidden breekt in twee facties als geen ander. Denk koude oorlog, alleen dan met wat meer spanning. Ik zit zelf in het kamp dat denkt dat de heropstanding van Alpine een kansloze missie is, die in de toekomst hooguit zal eindigen in een Renault Clio Alpine met een heet TCE-tje en een BOSE (of Alpine?) radio. Dit heeft (in mijn geval) overigens louter te maken met realisme en niks met haat voor de auto. In principe is elke relatief betaalbare sportwagen op de markt immers een reden tot ‘JUICHEN!’, zoals Louis van Gaal zou zeggen.

Het trieste feit wil echter ook dat de markt voor dit soort auto’s vrij klein is (en krimpende). Daarnaast was het bij het originele Alpine na de A110 eigenlijk ook wel gedaan. Tuurlijk, de A310 en A610 zijn leuke cultauto’s, maar je begrijpt waarschijnlijk wel wat ik bedoel: ze haalden het bij lange na niet bij hun illustere voorganger. Daar de geschiedenis zich pleegt te herhalen lijkt de missie van de nieuwe A110 (rijtest) daardoor een reeds bekend en triestig einde te hebben.

Echter, tot vreugde van onder andere @casperh verkoopt de A110 in de tussentijd als een speer. De auto kwam op de markt in de vorm van een speciaaltje (de A110 Premiere) in een oplage van 1.955 stuks. Deze waren binnen no-time uitverkocht. Inmiddels is ook het standaardmodel al 5.000 keer besteld, wat ervoor zorgt dat je liefst veertien maanden moet wachten op je Alpine als je er nu een krabbel zet. Overigens gaan de reguliere orderboeken voor de A110 Pure en A110 Legende pas officieel open in september, doch klanten kunnen vast een aanbetaling doen om een plaatsje in de rij te bemachtigen.

Om de wachtellende iets te mitigeren, heeft Renault Alpine besloten de productie van de A110 op te schroeven. Aanvankelijk was de planning dat er vijftien per dag van de band zouden rollen in Dieppe, maar het moeten er nu twintig per dag worden. De gehele fabricatie van elke A110 duurt anderhalve week, onder andere dankzij de aluminium body shell van de auto.

Het valt uiteraard nog te bezien of de sterke vraag voor de sportieveling aanhoudt, of dat iedereen die er een wil hebben er een koopt en de vraag daarna instort. Dat laatste zien we wel vaker bij dit soort funauto’s, maar laten we voor de Fransen hopen dat het in dit geval niet zo is. En voor @casperh en zijn handlangers op de redactie, uiteraard.