China boort naar olie voor EV’s

De Volksrepubliek China wil wereldwijd marktleider zijn qua elektrische auto’s. Dus boort China naar olie op enorme diepte.

Ze timmeren enorm aan de weg daar in China om wereldwijd marktleider te worden op het gebied van elektrische auto’s. Ze hebben de grondstoffen voor batterijen, kunnen megasnel nieuwe EV’s ontwikkelen en brengen dan ook het ene na het andere nieuwe model op de markt.

Dus is het nu tijd om een gat van zo’n 11 kilometer diep te gaan boren om diepgravend onderzoek te doen naar de bodem van het Tarimbekken in het afgelegen westen van het land. Hier is veel olie te vinden en door nu dieper dan ooit te boren hopen de Chinezen meer olie en gas te vinden, maar ook meer van die zeldzame grondstoffen die weer te gebruiken te zijn voor bijvoorbeeld elektrische auto’s. Super duurzaam en nobel eigenlijk.

Geen wereldrecord

Het geplande gat van dik 11 kilometer is voor de Chinezen een absoluut record, maar de Russen hebben het gepresteerd om tegen de grens met Finland en Noorwegen een diepte van meer dan 12 kilometer te bereiken. Daar deden ze dan wel negentien jaar over. China denkt in vijftien maanden op 11 kilometer te zitten.

China en olie

Het prestigeproject staat onder leiding van de Staatsoliemaatschappij China National Petroleum Corp en het ultieme doel is meer energiezekerheid voor de Chinezen te krijgen. Met het boren tot een diepte als deze komen ze terecht in gesteente dat tot 145 miljoen jaar oud is. We zijn benieuwd wat ze allemaal gaan tegenkomen naast olie en gas.

Via: Bloomberg.com