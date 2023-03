Zeg, jullie met jullie EV’s… Jullie zijn medeschuldig aan de opwarming van de aarde. En dat zeg ik niet, dat zegt het KNMI…

Het is je ongetwijfeld opgevallen de laatste jaren; de zon schijnt steeds vaker en het is steeds warmer. Inderdaad, de aarde is aan het opwarmen en dat komt dus juist niet door vieze ouwe diesels. Waar dan wel door? Nou, door EV’s.

Die zorgen er namelijk voor dat de lucht schoner wordt en dát zorgt er weer voor dat de aarde extra opwarmt. Begrijp je hem niet helemaal? In dat geval zullen we het even aan je uitleggen, is wel zo netjes.

EV’s zorgen voor extra opwarming van de aarde

De zon scheen de afgelopen jaren volop, maar liefst 17 procent meer dan normaal en er viel 40 procent minder regen. Vooral de zomer en herfst waren buitengewoon warm, met als hoogst gemeten temperatuur 39,5 graden. Maar wat hebben die EV’s daar dan mee te maken?

Nou, dat zit als volgt. De lucht wordt alsmaar schoner en dat zorgt ervoor dat er meer zonnestralen kunnen doordringen tot de aarde. Vroegâh, toen de lucht nog vies was, weerkaatsten de deeltjes viezigheid die stralen en daardoor werd het dus minder warm. Die goeie ouwe tijd…

Tuurlijk waren er nog veel meer factoren voor de zonneschijn, zoals weinig bewolking door straalstromen en andere moeilijke meteorologische termen, maar feit is dat schone lucht zorgt voor meer zon en zo dus ook hogere temperaturen.

Ergo, als jij in zo’n schone EV rijdt, werk je dus actief mee aan de opwarming van de aarde. Dat je het even weet als je hem weer aan de laadpaal hangt.

Volgende keer toch maar weer een lekkere dikke diesel doen dus?