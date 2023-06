Pikante verkooptopper in verkoopcijfers mei 2023

Juni is begonnen en dat betekent nieuwe verkoopcijfers van mei 2023. Dit zijn de toppers en de floppers.

De meteorologische zomer is begonnen! de temperaturen blijven nog een beetje achter, maar gelukkig kunnen we ons opwarmen aan de verkoopcijfers van de maand mei! Welke auto’s verkochten het best en welke wat minder. We duiken eens in de cijfers, speciaal voor jullie!

Stijging verkoopcijfers

Allereerst even algemeen. In de meimaand werden 33.135 nieuwe personenauto’s geregistreerd. Dat is een stijging van 41,6 procent ten opzichte van de maand mei 2022 toen er 23.396 nieuwe personenauto’s op kenteken gingen.

Cumulatief dan, oftewel de getalletjes van het hele jaar 2023 tot nu toe. Daar is de verkoopstijging ook significant namelijk 29,9 procent ten opzichte van de eerste vijf maanden van 2022.

Al dit moois blijkt uit cijfers van de BOVAG, RAI Vereniging en RDC. Die nuanceren die stijgende cijfers wel enigszins. De groei is net als in eerdere maanden dit jaar voor een groot deel toe te schrijven aan het uitleveren van openstaande orders uit 2022.

Toppers

Nou hou ons niet langer in spanning, wat was de bestverkochte (of meest uitgeleverde) nieuwe personenauto van mei 2023?

De Kia Picanto! In de cijfers van april moest de Picanto de Peugeot 208 nog voor zicht dulden, maar ze hebben deze maand stuivertje gewisseld.

Voor de volledigheid nog even de top 5 meest geregistreerde modellen van mei 2023:

Kia Picanto (1.537 registraties, met 4,6% marktaandeel) Peugeot 208 (1.056 registraties, met 3,2% marktaandeel) Tesla Model Y (1.047 registraties, met 3,2% marktaandeel) Volvo XC40 (1.045 registraties, met 3,2% marktaandeel) Opel Corsa (824 registraties, met 2,5% marktaandeel

Op merkenniveau

En net als in april wil iedereen, maar echt iedereen, een Kia. Het merk staat stijf bovenaan als het gaat om meest geregistreerde merken. De Kia Picanto doet dus een stevige duit in het zakje, maar sterke nummer twee is de Kia Niro met 589 stuks en de altijd populaire Kia Sportage heeft met 426 registraties een flink aandeel.

De top 5 best verkochte merken van mei 2023 ziet er zo uit:

Kia (3.512 registraties, 10,6% marktaandeel) Volkswagen (3.167 registraties, 9,6% marktaandeel) Toyota (2.089 registraties, 6,3% marktaandeel) Peugeot (2.084 registraties, 6,3% marktaandeel) Volvo (1.971 registraties, 6% marktaandeel)

Floppers

Nou zit er bij zo’n persberichtje over de verkoopcijfers van mei 2023 ook altijd een lijst met in detail de cijfers per model. Leuk om altijd even in te spitten natuurlijk. Dan valt (volledig willekeurig) op dat er in mei toch zomaar even driemaal een Alpine A110 op kenteken is gezet of vijfmaal een Ferrari SF90 (17 stuks in heel 2023 tot nu toe). Ook één Hongqi E-HS9 is er verkocht. Daar rijden er nu toch al 29 van rond in Nederland.

Nog een geinige. Er zijn dit jaar tot nu toe nul Lamborghini Aventador en nul Huracan verkocht, wel vier stuks van de Lamborghini Urus.

Waar de elektrische auto’s een steeds groter aandeel in de verkopen vertegenwoordigen is dat minder het geval met het alternatief op waterstof. Zo werden er in mei twee stuks van de Toyota Mirai verkocht (negen in heel 2023) en nul stuks voor de Hyundai Nexo.

Auto van het jaar 2023, de Jeep Avenger deed 29 stuks in mei en dat zijn er dan ook meteen 29 voor het hele jaar. Tot zover mijn volledig willekeurige spitwerk in de cijfertjes. Valt jou iets anders op, meld het dan vooral in de comments hier onder.