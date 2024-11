China vraagt Frankrijk om EV importoorlog op te lossen

Oké Frankrijk. los het heel gedoe met de importheffingen tussen de EU en China maar op.

Er is ruzie in de klas. De leerlingen onderling komen er niet meer uit en de juffrouw kan ook niet bemiddelen. Dan stelt één van de leerlingen voor om er een meester uit een andere klas bij te halen. Kijkende of deze met een frisse blik het conflict kan oplossen.

Deze vergelijking kun je toepassen op de importoorlog tussen de Europese Unie en China. Ja, misschien gaat het een beetje te ver om het als een oorlog te duiden. Gedoe is een betere omschrijving. De EU spreekt over oneerlijke concurrentie en hanteert strenge heffingen voor auto’s die van Chinese bodem komen. China hanteert op zijn plaats weer heffingen voor producten uit Europa.

In deze situatie is er niemand die er echt beter van wordt. Consumenten hebben het nakijken, zowel in Europa als in China. De Chinese economie gaat ook niet echt fantastisch, vooral Europese merken zien we de verkopen in het Aziatische land terugvallen.

Importheffingen China

Om tot een vruchtbare oplossing te komen heeft China iets bedacht. Het ministerie van Handel heeft Frankrijk aangewezen om een oplossing te bedenken voor het handelsconflict. Dit kwam naar voren nadat de Franse buitenlandminister Sophie Primas op de koffie was in Shanghai om het over de handel te hebben.

Niet alleen Frankrijk werd genoemd, ook Tsjechië. Als de Tsjechische regering weet bij te dragen aan een oplossing wil China meer investeren in het land op het gebied van nieuwe energie en de import van high-tech apparatuur.

Kortom, China weet het ook niet meer en vraagt beide landen mee te denken in een oplossing voor dit handelsconflict. Want besef wel, niet alleen Chinese merken worden geplaagd door de EV importoorlog. Denk een merk als MINI, dat de elektrische Cooper in China produceert. Of bijvoorbeeld Tesla.

Uiteindelijk worden die auto’s duurder voor ons, consumenten. Dus kappen met al die kunstmatige heffingen. Aan tafel gaan, babbelen en tot een oplossing komen! Succes. (via BNR)