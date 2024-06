Voor meer dan 1 miljard euro aan Chinese EV’s in NL

EV’s uit China komen graag naar Nederland!

Elektrische auto’s zijn heet. Iedereen praat elkaar na over het feit dat de groei niet zo hard doorzet als zou moeten, maar ondertussen gaat de verkoop van EV’s nog gestaag door. In veel gevallen worden ze ook gewoon telkens interessanter. Het heeft niet eens te maken met fiscale maatregelen, een EV heeft ook zonder overheidssteun nog voldoende allure voor de autokoper. Dat Nederland een interessant land is om EV te rijden, staat als een paal boven water.

Naast een klein beetje overheidsinmenging is er een puik laadnetwerk. Ook de rechte wegen met weinig hoogteverschillen en lage snelheden maken de EV een interessante optie. Maar elektrische auto’s zijn niet alleen interessant om naar Nederland te halen voor de eindconsument, ook voor de doorvoer. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

EV’s uit China populair in Nederland

In dit geval gaat het specifiek om EV’s uit China. In dat land worden meer en meer auto’s gebouwd en ook als het om EV’s gaat doen ze goed mee. Wat heet: in korte tijd hebben we een hele waslijst aan nieuwe merken mogen verwelkomen. Die moeten allemaal naar Europa komen en wat blijkt: Nederland is de op 2 na grootste bestemming voor de Chinese merken.

Het overgrote deel van de EV’s uit China die Nederland binnenkomen, worden niet voorzien van gele platen. Ze komen alleen binnen via Nederland en gaan vanuit ons Koude Kikkerlandje naar hun eindbestemming. Met 1 miljard euro aan EV’s uit China staat China op de derde plaats van landen van waar er EV’s uit naar Nederland komen.

Duitsland en België

Logischerwijs zijn de nummer 2 en 1 de buurlanden. Nummer 1 zijn onze Oosterburen. Vanuit Duitsland werd er voor 4,3 miljard aan EV’s verscheept door ons land, een stijging van 50%. België staat op nummer 2, waarschijnlijk door de autohaven in Zeebrugge.

We hebben het nu over elektrische auto’s, maar dat is ‘slechts’ 22% van alle auto’s die doorgevoerd worden in ons land en 15% een (plug-in) hybride. Echter stijgt het aandeel EV’s heel erg hard en leveren de benzine en met name de dieselauto hard marktaandeel in.

Via: Nu.nl