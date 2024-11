Max Verstappen tikt de titel van 2024 binnen in de Grand Prix van Brazilie

Na een spannende Sprint en nog veel spannendere kwalificatie zijn de kaarten geschud in het nadeel van Verstappen. Dat kan maar een ding betekenen: in de race tikt hij de titel binnen. Toch?

Na een lange renditie van het Braziliaans volkslied, kunnen we los op een warm maar nog altijd vochtig circuit Carlos Pace. Albonio doet niet mee en Carlos Sainz start vanuit de pitstraat na de crashes van het tweetal vanochtend. Verstappen heeft dus al twee plekken te pakken. Heeft iemand stiekem voor een setup gekozen voor droog weer? Tikt Yuki Norris eraf? We gaan het zien, in de Grand Prix van Brazilië in 2024.

Spoiler alert: eerst de uitslag, daarna het verslag

Start

Al voor de start klapt megatalent Stroll van de baan. Hij probeert dan weg te komen, maar rijdt door het gravel en komt daarin vast te zitten. De man met de grootste baanzekerheid van de grid is dus alweer een concurrent waar Max geen rekening meer mee hoeft te houden. De situatie zorgt voor een extra opwarmronde. Verschillende coureurs blijven dan echter staan…en als Norris weer rond komt, staat de auto van Stroll nog steeds in het gravel. De start wordt nogmaals afgebroken. Heeft Norris een fout gemaakt? Het wordt in ieder geval onderzocht…

Als het weer losgaat, begint het net te regenen. Russell pakt de leiding bij de start. Tsunoda behoudt met hangen en wurgen P3 voor Ocon. Leclerc schuift een plekje op ten opzichte van Lawson. Verstappen begint rustig maar pakt dan zijn rivalen een voor een in. Bij het einde van de eerste vliegende ronde zit hij al naast Hamilton voor P10.

Verstappen gaat dan ook Gasly en Alonso voorbij en zit dan al achter Piastri in ronde 6. Dat wordt een hardere noot om te kraken. Of toch niet. Gek genoeg laat Piastri onze held er gewoon voorbij. En als Lawson dat ook doet om zijn kansen op een zitje bij Red Bull te vergroten, is Max al zesde. Man man man…

Hamilton en Checo laten zien dat het zo eenvoudig allemaal niet is. Beiden maken een spin mee en begeven zich buiten de top-10. Het contrast met de teamgenoten is groot. Hamilton vindt de grip simpelweg niet. Hij wordt ingehaald door Sainz en Bearman en rijdt dan alleen nog voor Perez en de twee Saubers. Dat terwijl Russell gewoon de leiding vasthoudt.

Leclerc duikt dan naar binnen vanaf P5 en gaat naar andere inters. Verstappen gaat daarmee naar P5 achter Ocon en Yuki. Lawson spint door een contact met Piastri als de regen steeds weer een beetje intenser wordt. Leclerc zit echter klem achter Hamilton en Bearman. Hulkenberg is gespind en Ocon heeft Tsunoda ingehaald. De wedstrijdleiding last een virtual safetycar in. Piastri en Alonso pitten meteen voor nieuwe inters. Perez gaat naar de full wets. Een onbegrijpelijke keuze. Iedereen weet toch dat als het nat genoeg is voor full wets, de wedstrijdleiding het nat genoeg vindt voor een rode vlag…

Net als de groene vlag zwaait gaan Russell en Norris de pit in. Ocon rijdt door en neemt de leiding in de wedstrijd. Verstappen volgt het voorbeeld van zijn oude vriend en is tweede. Gasly rijdt ook door en is derde. Alpine eerste en derde, dat we dat nog mee mogen maken. Piastri krijgt 10 seconden straf voor het torpederen van Lawson. De safetycar vindt het dan inderdaad nat genoeg voor een safetycar.

Achter die safetycar, crasht Colapinto. Dat zorgt voor een rode vlag. Iedereen mag dus gratis nieuwe banden halen. En dat betekent dat Ocon nu de race straks mag leiden met nieuwe banden, met daarachter Max en Gasly en pas daarachter Norris en Russell. Max campeao!!1!

Herstart

Helaas besluit de FIA tot een rollende herstart in plaats van een staande. Bearman en Zhou begeven zich alweer naast de baan nog voordat het opnieuw losgaat. Norris verslikt zich in de vierde bocht en valt terug achter Russell. Bearman voegt nog een spin toe aan zijn resume. De rookies kregen veel bijval recent. Maar dit weekend laten Colapinto, Bearman en in mindere mate Lawson zien dat als F1 echt op de limiet gaat, een beetje ervaring nog steeds welkom is.

Hoewel, even later gaat ook Sainz de boarding in. Voor de Spanjaard is het na zijn zege in Mexico einde verhaal vandaag. Het zorgt voor nog een safetycar. Ocon verliest daarna de leiding aan Max in de eerste bocht, terwijl Norris de bocht mist en rechtuit schiet. NOR valt terug naar P7.

Russell gaat dan Leclerc voorbij voor P4 achter de Alpines. Piastri laat Norris langszij gaan. Too little too late voor McLaren. Team oranje heeft een dikke vleugel gemonteerd in de gedachte dat ze de race konden domineren vanaf P1. Maar in verkeer komen de McLarens tekort. Beide auto’s hebben nog geen inhaalactie gemaakt ronde 53 zonder touché of teamorder.

Perez vecht dan weer met Lawson. Waar de laatste Max gewoon laat gaan, vecht hij belachelijk hard jegens Checo. Hoe zou dat toch komen? Het kost Perez een plekje ten opzichte van Hamilton.

Finish

Max maakt er een masterclass van op weg naar de zege en het kampioenschap. Vanmorgen toonde opnieuw dat de Nederlander wel kraakt onder druk. Maar vanmiddag toont dat onze held niet barst onder druk. Integendeel, het is rivaal Norris die op het glibberige asfalt door het ijs zakt.

Naast voor Max is het voor Alpine een bijzonder mooie dag. Tot op heden was een P8 het beste resultaat van het team. Vandaag scoren ze een dubbel podium. Een bijzonder podium zo ook, met Verstappen, Ocon en Gasly. Niet bepaald een drietal met veel vriendschap onder elkaar. Maar champagne en een ereschavot doen natuurlijk veel goed. Knap gedaan van team croissant, het mag gezegd worden.

Russell wordt vierde en zal denken dat meer mogelijk was geweest als hij niet gestopt was in de eerste stint. Leclerc rijdt kleurloos, je kan ook zeggen degelijk, naar P5 voor de twee McLarens. VCARB houdt een dubbele puntenscore over aan de derde en vijfde startplaats. Maar met Alpine op P2 en P3 is het niet de dag die het team gehoopt zal hebben. Hamilton tenslotte pakt toch nog het laatste punt voor Perez die andermaal net iets minder uit de Red Bull haalt dan Max.

Voor de coureurs is het dus gedaan; Max is opnieuw campeao. Bij de constructeurs is het nog wel spannend. McLaren heeft nog steeds het voordeel. Maar Ferrari en Red Bull zouden ook nog kunnen winnen. Zeker als Max blijft rijden zoals vandaag. Wat een race weekend weer…Gelukkig maar dat we nu even een weekend niks doen.