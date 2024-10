BMW verkopen in China klappen uiteen als een Chinese rol

De BMW verkopen in China zijn uit elkaar geklapt als een Chinese rol.

Een van de redenen die vaak gegeven wordt voor het feit dat BMW’s dezer dagen zo lelijk zijn, is dat het design bedoeld is voor de Chinese markt. Welnu, als dat het geval is hebben we goed nieuws voor BMW fans. Het werkt namelijk duidelijk niet op dit moment. Dus geen reden meer om BMW’s zo extreem graflelijk te maken als de Siebener, XM en de X2.

In de eerste helft van het jaar pakte BMW nog een pijnlijk doch redelijk beperkt minnetje van 4,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In het derde kwartaal kraterde de verkoop echter ten opzichte van vorig jaar met maar liefst 29,8 procent. BMW leverde in die periode 147.691 auto’s in China, de grootste automarkt ter wereld.

Een opvallende Abstürz dus. En dat terwijl belangrijke modellen als de X1 en iX1 (lokaal geproduceerd) vernieuwd zijn. Is er een verklaring voor te vinden? Wel ja en nee. BMW heeft natuurlijk een probleempje met de remmen van verschillende modellen (gehad). Daardoor is de levering van 320.000 modellen wereldwijd vertraagd. Dat helpt niet mee, maar BMW erkent dat de terugval niet alleen daar aan te wijten is.

In plaats daarvan geeft het de schuld aan ‘moeilijke marktomstandigheden’ en ’tanende vraag voor luxegoederen’ in China. Als we kijken naar de grote aloude concurrent Mercedes lijkt dat hout te snijden. Ook Das Haus ging hard onderuit in Q3 met 13 procent. Een stuk minder hard dan BMW dus, maar nog steeds zorgelijk.

De achteruitgang betekent ook dat BMW het doel om opnieuw een verkooprecord te boeken dit jaar los te laten. Dit record werd vorig jaar neergezet, maar in München verwachten ze dit jaar nu op een lager getal uit te komen. Waarvan akte. Winter is coming? Laat het weten, in de comments!