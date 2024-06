Chinese merken hebben derde van mondiale automarkt in 2030

De Chinezen denderen door. In 2030 hebben ze naar verluidt een derde van de automarkt in handen.

Chinese auto’s zijn heet in de autowereld. Niet alleen omdat het veelal EV’s zijn die wel eens in de hens gaan (net als andere EV’s en soms ICE’s). Vooral ook omdat ze steeds meer marktaandeel afpakken van de ’traditionele autobouwers’. Lees: de Europeanen, Amerikanen en misschien ook Japanners en Zuid-Koreanen die ooit de nieuwe jongens waren. Zoals het destijds ook met die andere Aziaten was, is niet iedereen daar blij mee. Alleen kleven er in geval van China, nog wat extra aspecten aan.

Anders dan Zuid-Korea en Japan

Waar Japan en Zuid-Korea min of meer een democratische leest hebben, is dat in China een tikje anders. Meer en meer ontstaat er in deze woele wereld een soort vijandsdenken jegens het machtige China. Jarenlang was het voor groot-industriëlen een (soort van) handige plek om goedkoop te produceren en als het meezit ook nog wat aan de mensenmassa te verkopen.

Spion?

Maar nu maken we ons zorgen over de politieke en militaire invloed van Xi en de zijnen. Ook al omdat auto’s tegenwoordig ook bewegende computers met camera’s zijn en dus ideale objecten om te spioneren. Of die angst nu terecht is of niet. Zeker is in ieder geval wel dat ze wat bedenkelijke dingen doen met een sociaal kredietsysteem en Oeigoeren. Aan de andere kant zijn wij natuurlijk ook lang niet zo heilig als we ons voor willen doen (hoewel er in Europa voor zo ver bekend, geen Oeigoeren-situatie is).

Heffing

In Amerika is er al een extra importheffing van 100 procent op Chinese auto’s ingesteld door debatkoning Sleepy Joe. Ook in Europa komt er een dergelijke heffing, zij het alleen op EV’s en iets minder heftig. De redenatie is dat China de eigen EV bouwers bijstaat met geld vanuit de staat. Zo kunnen de bedrijven ‘oneerlijke concurrentie’ aangaan met ‘onze’ fabrikanten. En vervolgens de hele tent overnemen als die Europese (of Amerikaanse) autobouwers kapot zijn.

Toch groei

De heffingen ten spijt, verwacht AlixPartners dat China is 2030 ongeveer een derde deel (31 procent) van de globale automarkt in handen zal hebben. Dat is 10 procent meer dan nu. In Europa zal het aandeel zo’n 12 procent zijn (nu 6 procent). In Rusland 69 procent (noice) ten opzichte van 33 procent nu. In China zelf gaat het aandeel van 59 procent naar 72 procent volgens AlixPartners. En verder zit er grote groei in Afrika, Zuid-Oost Azië en Zuid-Amerika. In Japan lopen ze niet warm voor Chinese producten en daar zal het marktaandeel naar verluidt niet verder komen dan 1 procent in 2030.

Niet alleen goedkoop maar ook goed?

Volgens Andrew Bergbaum is het voordeel van de Chinese auto’s niet alleen het kostenplaatje:

Chinese brands put a higher value on features customers can actually experience, such as design and in-cabin tech; they are ruthlessly focused on maintaining their cost advantage even as they build factories abroad; and they have built a considerable lead in emerging technologies – including battery production. Andrew Bergbaum

Waarvan akte?