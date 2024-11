Gestolen sportauto’s na 8 jaar (!) terug bij eigenaren

35 gestolen sportauto’s en supercars zijn eindelijk terug bij hun eigenaar.

Niets is zuurder dan je auto verliezen aan diefstal. Een paar weken heb je nog hoop, na een paar maanden is daar weinig van over. Na een jaar? Je gelooft nooit meer dat jij ooit nog je auto terugziet. Hoe bijzonder is het dan als je na 8 jaar (!) weer je gestolen auto terugkrijgt.

Gestolen sportauto’s uit Thailand terug

Moet toch een beetje aanvoelen als een verloren zoon. Denk ik. Deze feelgood is een samenwerking tussen de Thaise en Britse autoriteiten onder de naam Operation Titanium. Acht jaar geleden begon deze zaak waarbij tientallen auto’s gestolen werden in het Verenigd Koninkrijk en uiteindelijk in Thailand terechtkwamen.

Na acht jaar en een nauwe samenwerking hebben de Thaise en Britse autoriteiten het voor elkaar gekregen 35 auto’s te lokaliseren. Ook zijn de dieven gearresteerd. Het zwikje auto’s ging op transport terug naar het Verenigd Koninkrijk, waar de eigenaren werden ingelicht met het nieuws dat de auto is teruggevonden.

Dat is een onverwacht telefoontje om te krijgen na acht jaar. Op beelden gedeeld door de National Vehicle Crime Intelligence Service (NaVCIS) zijn de auto’s te zien. Het gaat om het betere spul. Van een BMW M4 tot een Lamborghini Huracán Spyder. En van een Honda Civic Type R tot een Nissan GT-R.

In vergelijking met de nieuwprijs heeft afschrijving natuurlijk z’n ding gedaan over de jaren. Ik kan me ook voorstellen dat eigenaren na acht jaar zeggen: ik geloof het wel, om vervolgens de auto te verkopen. Aan de andere kant is het natuurlijk fantastisch om je geliefde auto na acht jaar gescheiden te zijn weer in je armen te kunnen sluiten. Zeker als je in het verleden een band hebt opgebouwd met de vierwieler.

Een hele goede samenwerking tussen de Thaise en Britse autoriteiten om de moeite te nemen deze criminelen hardhandig aan te pakken!