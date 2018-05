Wat gebeurt er de komende jaren met EV bijtelling?

Nieuwe EV's, oude EV's, bijtellingscijfertjes... Ooooh, spannend!

Enkele jaren geleden was het nog vaste prik in elke review die we deden: hoe zit het met het bijtellingspercentage? Één grammetje meer of minder uitstoot kon uitmaken of een auto net in een hogere, of juist lagere ‘bijtellingschijf’ werd ingedeeld. Daarmee werd direct het succes van desbetreffende auto op de Nederlandse markt bepaalt. Want laten we eerlijk zijn, een iets scherper stuurgedrag, mooier design of wat extra power weegt voor ons zunige Hollanders niet op tegen iedere maand wat extra Ekkermannen in de portemonnee. Zodoende wemelden ’s lands straten opeens van de Outlanders, Méganes, 308-en, V40’s et cetera. Met alle respect voor deze prima bakken: zonder bijtellingsvoordeel waren ze waarschijnlijk in iets minder groten getale op Nederlands kenteken gezet.

Doch aan de wildgroei van bijtellingspercentages is inmiddels een eind gemaakt. Sinds 2017 is het simpel: voor een pure EV met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer betaal je vier procent bijtelling. Voor alles wat daarboven zit, of het nou een plug-in, diesel of benzineauto betreft, betaal je 22 procent bijtelling. Goed nieuws voor de Tesla-adepten onder ons dus. Máár, er staat het een en ander te veranderen voor de komende jaren, voor zowel oude als nieuwe EV’s. Een bloemlezing:

2019 (en 2020):

In deze twee jaar gelden in principe dezelfde regels als nu het geval is, maar met een belangrijke uitzondering. In ons land worden dure, luxe dingen namelijk steevast argwanend bekeken, zeker als het om auto’s gaat. Zodoende wordt het bijtellingsvoordeel voor dure EV’s beperkt. In de volksmond worden de nieuwe regels ook wel de ‘Tesla-tax’ genoemd, hoewel het in werkelijkheid gaat om het terugdraaien van een belastingvoordeel. Alleen tot een bedrag van 50.000 Euro vallen EV’s vanaf 2019 nog in de schijf van vier procent. Dat wil echter níet zeggen dat je voor een Tesla Model S of Jaguar I-PACE de 22 procent moet betalen over de volle mep, maar wél over het gedeelte van de catalogusprijs dat boven de 50.000 Euro ligt.

Om een en ander inzichtelijk te maken, is het wellicht een puik idee om een voorbeeld te geven. De bovengenoemde Jaguar I-PACE heeft momenteel een vanafprijs van 80.330 Euro, vergelijkbaar met een instap-Model S. Zet je ‘m in 2018 op kenteken, dan zou je maximaal vijf jaar lang (0,04 * 80.330 =) 3.213,20 Euro bij je salaris op moeten tellen, waarover je vervolgens belasting afdraagt.

Aangezien je een nieuwe Jaaaaag rolt, zit je waarschijnlijk in de hoogste belastingschijf. Deze is dit jaar nog 51,95 procent, maar wordt volgend jaar (mits beloftes worden nagekomen) 49,5 procent. Gezien de duur van het contract en het nastreven van eenvoudigheid rekenen we vast met dit laatste percentage. Dat wordt dus circa (3.213,20 * 0,495 =) 1.591 Euro aftikken.

Als je de I-PACE echter pas in 2019 of in 2020 op kenteken zet zou je, ervan uitgaande dat de prijs gelijk blijft, (0,04 * 50.000 + 0,22 * (80.330 – 50.000) =) 8.672,60 Euro bij je salaris moeten optellen. Dit betekent onder de streep circa (8.672,60 * 0,495 =) 4.293 Euro per jaar aftikken. Een flink verschil, dat jaar op jaar terugkomt.

2021

Vanaf 2021 worden de zaken echter pas écht serieus. De overheid is dan helemaal klaar met de verschillende bijtellingsschijven. In principe goed nieuws voor de efficiëntie en de overzichtelijkheid, maar het nadeel is dat iedereen gewoon door de neus moet betalen: je ontkomt er niet meer aan 22 procent bij te tellen voor de hele cataloguswaarde van de auto. Mits je de auto ook privé wil rijden althans.

Dat dit behoorlijk grote gevolgen heeft voor je portemonnee moge duidelijk zijn. Als Jaguar de I-PACE ook in 2021 nog aanbiedt voor 80.330 Euro, moet je namelijk jaarlijks liefst (0,22 * 80.330 =) 17.672,60 bij je salaris optellen. Bij een belastingtarief van 49,5 procent betaal je hiervoor onder de streep (17.672,60 * 0,495 =) circa 8.748 Euro per jaar aan onze Haagse overlords. Résume Overflakkee: voor dezelfde auto betaal je dus (maximaal vijf jaar lang) 1.670 Euro per jaar als je ‘m op kenteken zet in 2018, 4.293 Euro per jaar als je ‘m op kenteken zet in 2019/2020 en 8.748 Euro per jaar als je ‘m op kenteken zet in 2021. Om te laten zien hoeveel je dat kan opleveren, hebben we een tabel gemaakt.

Jaguar I-Pace Netto kosten bijtelling per maand Netto kosten bijtelling per jaar Netto kosten bijtelling over 5 jaar (nominaal) Op kenteken vóór 1 jan 2019 133 Euro 1.591 Euro 7.955 Euro Op kenteken tussen 1 jan 2019 en 31 december 2020 358 Euro 4.293 Euro 21.465 Euro Op kenteken vanaf 1 jan 2021 729 Euro 8.748 Euro 43.740 Euro

Kortom, als je de I-PACE dit jaar nog op kenteken zet ben je over vijf jaar minder kwijt dan je in één jaar moet betalen als je de I-PACE op 1 januari 2021 op kenteken zet. Het zal je dus niet verbazen dat er aan het eind van dit jaar nog een enorme run op EV’s zal komen en eind 2020 nog een echo-run.

Oude EV’s

Aanvankelijk dachten Model S (rijtest) leaserts van het eerste uur spekkoper te zijn. De belastingdienst plaatste namelijk een bericht op haar site dat na de eerste leaseperiode van 60 maanden er weer een nieuwe periode van 60 maanden afgesloten kon worden voor het vaste, op dat moment geldende tarief. Dat zou betekenen dat Tesla’s van voor november 2013 vanaf december 2018 weer vijf jaar lang verzekerd waren van vier procent bijtelling. Doch deze vlieger gaat niet op.

Auto’s komen in principe namelijk maar vijf jaar in aanmerking voor de korting op het bijtellingspercentage. Na deze periode geldt het algemeen bijtellingspercentage van 25 procent voor auto’s toegelaten vóór 1 januari 2017 en 22 procent voor auto’s toegelaten na die datum. Zoals onze overheid pleegt de doen, is er echter weer een totaal arbitraire overgangsregeling gecreëerd, waardoor oude EV’s de komende jaren toch nog wat voordeeltjes kunnen opstrijken.

In alle gevallen gelden deze voordelen echter niet voor een nieuwe periode van vijf jaar, maar slechts voor één kalenderjaar per keer. Of dat voldoende is om te voorkomen dat bestuurders van oude Tesla’s hun auto’s massaal dumpen om nog snel een nieuw model te scoren dat wél vijf jaar lang in aanmerking komt voor vier procent bijtelling, is zeer de vraag. Het is zeer taaie kost, maar voor de volledigheid: dit zijn de regels voor auto’s met een uitstoot van 0 gram (PDF-alert):