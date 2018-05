Vely Nice, China maakt een Lambolghini Ulus!

Een SUV met agressieve hoekige vormen rijden wordt binnenkort een stuk voordeliger.

Jawel, net als die maat van je die altijd jouw fashion-swag steelt hebben de Chinese copycats weer toegeslagen. Eerder moesten ontwerpen van onder andere Land Rover, Porsche en BMW er al aan geloven en dit keer zijn de noeste werkbijen er met hun camera’s, meetlatjes en rolmaten opuit getrokken om de nieuwe SUV van Lamborghini eens goed in kaart te brengen. Met succes, want de data is inmiddels ingevoerd in de copy-paste machine en het resultaat mag er zijn. Oké, hier en daar zijn sommige details niet helemaal correct overgenomen, maar desalniettemin is de nieuwste Hansu direct herkenbaar als een Urus.

Hansu is een onderdeel van de Beijing Automotive Industry Holding Company (BAIC), het vierde grootste autoconcern van China. De plaatjes van dit groene SUV gevaarte zijn renders, maar er is zeker geen sprake van luchtfietserij. Volgende week wordt het doek van de real deal afgetrokken. Zoals je kan zien is de kopieerdrang ronduit schaamteloos de vrije hand gegeven. In eerste instantie dacht ik nog ‘in ieder geval hebben ze niet van die hexagons gebruikt’, maar toen zag ik de stukjes ‘grille’ recht onder de koplampen…Man man man…

En profil zijn er wel wat verschillen. De raamlijn is een tikje anders en de Gandiniësque wielkasten van het origineel zijn ingeruild voor ‘gewone’ ronde exemplaren. De dikke heupen die alle nieuwe VAG-SUVs hebben zijn ook gemist of bewust achterwege gelaten door de makers. Maar ja, het is een grote SUV. De flank bepaalt niet echt de algemene aanblik van de auto, want daar zorgen de neus en achterkant voor. Van die laatste hebben we nog geen plaatje, maar afgaande op het zij-aanzicht lijken ook de achterlichtunits op die van de Lambo.

Blijft de vraag over: is dit een aanfluiting waar je nog niet dood gevonden in wil worden, of is het eigenlijk wel lachen, zo’n Lambo voor (vermoedelijk) weinig? Als je alleen gaat voor de looks dan zou je vast kunnen houden aan de tweede gedachte. Qua performance helaas niet: in plaats van de dikke V8 in de Urus, vind je een turbotorretje van 1.5 liter onder de kap van de Ulus. Voortaan dus ook even de motor kopiëren graag, jongens…