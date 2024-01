Met deze Bugatti Chiron heb jij geen spiegel meer nodig

De Bugatti Chiron La Mer Argentée is een wel heel prijzige spiegel.

Net als met een Rolls-Royce is eigenlijk geen enkele Bugatti hetzelfde. Je kunt niet spreken over een normale Bugatti Veyron of Chiron. Van laatstgenoemde worden slechts 500 exemplaren gemaakt. En daarmee zijn ook 500 verhalen te vertellen.

Bugatti Chiron La Mer Argentée

Dat brengt ons vandaag bij deze Bugatti Chiron La Mer Argentée. 1 van de 500 geproduceerde Chirons. Werp een blik op het uiterlijk van deze auto en je ziet meteen al dat dit iets bijzonders is. De look van de auto doen sterk denken aan de beroemde Veyron L’Edition Centenaire.

Dat was een Veyron, gedeeltelijk in chrome en gedeeltelijk in het wit. Dat chrome komt ook weer terug op deze Chiron. Of een moderne Bugatti Chiron het glimmende spul kan hebben? Ondergetekende is er niet zo’n fan van. In de tijdsgeest van de Veyron zag het er oké uit op die hypercar. De Chiron past het naar mijn smaak minder goed.

Van de La Mer Argentée zijn in totaal 3 gemaakt, die dus weer onderdeel uitmaken van het totaal van 500. De kleurencombinatie luistert naar de namen Nocturne en Argent Metallic. In het interieur is gekozen voor Beluga Black leer met Italian Red details.

Door de jaren heen heeft de Bugatti Chiron La Mer Argentée de nodige upgrades gehad. Het exemplaar is uit 2017. In februari 2019 kreeg het model een Performance Package, met goodies voor de ophanging van de latere Chiron Sport. Ook later toegevoegd zijn nieuwe wielen en carbon ruitenwissers (heel belangrijk). In de afgelopen jaren is 4.758 kilometer gereden met de Franse hypercar.

Het is nu 2024 en jij kunt jezelf eigenaar noemen van deze Chiron La Mer Argentée. Tenminste, als je de gelukkige winnaar van de aanstaande veiling bent. Veilinghuis RM Sotheby’s veilt de Bugatti eind deze maand in Parijs. De veilingmeesters verwachten een opbrengst tussen de 2,75 en 3,5 miljoen euro. Een ‘gangbare’ prijs voor een gebruikte Bugatti Chiron.