Chiron Profilée is duurste nieuwe auto ooit geveild

Het is ook meteen de duurste ducktail aller tijden.

Een hypercar ontwikkelen kost enorm veel geld, maar als je die eenmaal hebt is het wel relatief makkelijk om er varianten van te maken. Waar je vervolgens enorm veel geld voor kunt vragen. De Bugatti Chiron Profilée is het toppunt.

De Chiron Profilée is in feite niet veel meer dan een Chiron Pur Sport met een ducktail. Een soort 911 GT3 Touring dus. Eerlijk is eerlijk: de ducktail staat ‘m goed, maar heel speciaal is deze versie nu ook weer niet.

Wat de Chiron Profilée vooral speciaal maakt is de oplage. Het was de bedoeling dat er meerdere van gemaakt zouden worden, maar uiteindelijk is het daar niet van gekomen. Alle 500 Chiron’s waren namelijk al uitverkocht, waardoor er geen ruimte meer was voor de Profilée. Daarom is het bij dit ene exemplaar gebleven.

De enige echte Bugatti Chiron Profilée is gisteren geveild door RM Sotheby’s en dit leverde een recordbedrag op. De auto is uiteindelijk afgehamerd voor de lieve som van €9.792.500. Daarmee is het duurste nieuwe auto die ooit geveild is.

Dit record was tot voor kort in handen van de allerlaatste LaFerrari Aperta, die voor €8.3 miljoen weg ging. Een verschilletje was wel dat de opbrengst van die veiling naar een goed doel ging, namelijk Save the Children. Het enige goede doel van deze veiling is Bugatti zelf.

De nieuwe eigenaar moet bovenop het bedrag van €9,8 miljoen natuurlijk ook nog belasting betalen. Daarmee gaat het totaal waarschijnlijk richting de €12 miljoen, en dan staat de auto nog niet eens op kenteken.

Voor dit geld heeft de eigenaar wel de snelst accelererende Chiron: 0 tot 100 km/u is in 2,3 seconden gebeurt en in 5,5 seconden zit je op 200 km/u. Na 12,4 seconden staat er 300 km/u op de teller. Al is het natuurlijk de vraag of je zo hard durft te gaan in een idioot dure one-off.