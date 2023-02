Nein! Nieuwe E Estate wordt de laatste Mercedes-stationwagen

Het lijkt dat de nieuwe E-klasse Estate de laatste der stationwagens wordt voor Mercedes.

Mercedes is misschien niet zo onlosmakelijk verbonden met stationwagens als Audi of Volvo dat is, maar ook Das Haus doet al sinds de jaren ’70 aan Estates en Wagons. Bovendien hebben ze een groter assortiment aan stations gehad dan welk ander merk ook.

Mercedes is al een tijdje bezig om de bezem te halen door het gamma. Dit heeft al een stationwagon de kop gekost: de CLS Shooting Brake. De Duitsers willen echter nog veel meer gaan schrappen. Sterker nog: ze zijn van plan om überhaupt te stoppen met stationwagens.

Dat blijkt uit een gesprekken van Car and Driver met diverse Mercedes-bobo’s. Volgens hen is er voor stationwagens, coupés en cabrio’s niet of nauwelijks meer plek in de toekomstplannen van Mercedes. Dat coupés en cabrio’s gaan verdwijnen is helaas geen enorme verrassing, maar stationwagens zijn blijkbaar ook passé.

Het aanbod aan stationwagens is natuurlijk al aan het uitdunnen, maar dat is vooral in het non-premium segment. De Duitse premiummerken doen momenteel nog goede zaken met stationwagens. Maar blijkbaar ziet Mercedes er op lange termijn geen brood meer in.

“We hebben simpelweg geen stationwagens of matig verkopende tweedeurs modellen nodig om de volumes een boost te geven,” aldus een lid van het strategieteam van Mercedes.

Mercedes komt in ieder geval nog met één stationwagen: de nieuwe E-klasse Estate. Die krijgen we als het goed is dit jaar te zien. Dit model gaat nog wel een jaartje of zeven mee, dus de stationwagen is voorlopig nog niet verdwenen uit de Mercedes-showrooms. Dit wordt echter wel de laatste, zoals het er nu naar uit ziet.

Er zitten ook nog een coupé en een cabrio in de pijplijn: de CLE. Die vervangt tegelijkertijd de C- en E-klasse Coupé en Cabrio. De CLE zal ook de laatste der Mohikanen zijn. Daarna zal Mercedes zich waarschijnlijk puur gaan richten op sedans en cross-overs, zoals we nu al zien met de EQ-reeks.

Bron: Car and Driver

Met dank aan Hans voor de foto’s van de nieuwe E-klasse!