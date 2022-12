Bugatti Chiron Profilée is de laatste zestiencilinder

De Bugatti Chiron Profilée is opvallend, maar stiekem best hardcore. Voor de kenners.

Op dit moment bevindt de supersportwagenwereld zich in een vreemde spagaat. Ook hier zien we dat de elektrische auto zal gaan domineren. Althans, als het gaat om zo snel mogelijk accelereren. Dat wás het domein van Bugatti’s. Auto’s als de Rimac Two en Pininfarina Battista (beide met een Rimac aandrijflijn) zijn immers nog sneller. Ironisch genoeg is het Rimac dat ook Bugatti heeft overgenomen.

Dat impliceert al dat Bugatti hoogstwaarschijnlijk elektrisch gaat worden. Veel andere opties zijn er immers niet en de tijd begint te dringen. Maar voor wie nog heel even wil genieten van zo’n ouderwetse zestiencilinder quad-turbo-motor is er goed nieuws. De Bugatti Chiron Profilée is zojuist onthuld.

Zwanenzang

Het is de laatste der mohikanen. Het is namelijk de zwanenzang voor de Bugatti Chiron. Het mooie is dat de Profilée zich niet profileert als het topmodel. Integendeel. Er waren namelijk klanten die graag de ‘standaard-looks’ wilden met de sportieve hardware. Een beetje Porsche 911 GT3 Touring Packager avant-la-lettre zeg maar.

In principe ziet de Bugatti Chiron Profilée er uit als een eenvoudige doch smaakvol uitgevoerde Chiron, maar heeft ‘ie de mechanische upgrades van het Pur Sport-model. De Pur Sport is 50 kg lichter dan de gewone Chiron en heeft zachter Michelin Sport Cup 2R-banden, straffere ophanging en dikkere anti-rollbars.

Bugatti’s ingenieurs gingen met dat idee aan de slag. Dat was al een tijdje geleden, waarschijnlijk. Want het project heeft eventjes in de ijskast gestaan. Het is in feite een pre-serie prototype dat ze hebben afgemaakt. Maak je geen zorgen, het is niet een restomod waarbij 2016 op je kentekenbewijs staat.

De auto is compleet gehomologeerd als apart model. Het is zeer waarschijnlijk dat dit de laatste Bugatti is met de ouderwetse 8 liter zestiencilinder 64-klepper. We zeggen waarschijnlijk, want straks vinden ze nóg een pre-serie exemplaar dat ze afbouwen. Zo heeft Pagani nog jarenlang Zonda’s verkocht.

Techniek Bugatti Chiron Profilée

Onder de kap ligt de motor uit de Pur Sport, inclusief diens versnellingsbak. Die heeft namelijk 15% kortere overbrengingen. Hierdoor lever je iets in aan (bizarre) topsnelheid, maar krijg je er (eveneens bizarre) acceleratie voor terug. Van 0-100 km/u sprinten is in 2,3 seconden achter de rug, 0-200 km/u duurt slechts 5,5 seconden.

De topsnelheid is hoger dan dat van de Pur Sport. De Bugatti Chiron Profilée haalt namelijk 380 km/u, terwijl de Pur Sport maximaal 350 km/u haalt. Dat komt door het verschil in aerodynamica. De Pur Sport creeert meer downforce, maar ook meer weerstand. Voor de context, een standaard Chiron haalt 420 km/u, begrensd.

Bugatti heeft één exemplaar gebouwd en daar zal het ook bij blijven. Ze hebben geen zin om een koper te selecteren die er eentje mag kopen. Daarom zal Bugatti de auto veilen op een event op 1 februari. Tot die tijd zal de Bugatti Chiron Profilée te zien zijn op het Louvre in Parijs.

